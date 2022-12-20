На кожні заборонені ліки, пов’язані з РФ, має бути два і більше аналоги – закон

Новий закон дозволяє заборону в Україні ліків іноземних компаній, які прямо або опосередковано пов’язані з Росією та Білоруссю

Для іноземних компаній заборона спершу є тимчасовою

Українці не відчують на собі браку необхідних ліків у зв’язку із набранням чинності змін до закону «Про лікарські засоби», що дозволяють обмежувати обіг ліків, виробництво яких пов’язане з РФ та Білоруссю.

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На цьому наголошується в експертній статті на Уніан «Україна позбавляється ліків із Росії та Білорусі: Чи відчують це пацієнти?».

Відповідно до оновленого закону, заборонити можна виключно ті лікарські засоби, які мають два та більше аналоги.

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«При цьому виробники цих аналогів мають листом підтвердити МОЗ, що вони готові забезпечити 100% потреби країни у конкретному лікарському засобі. У разі відсутності таких листів лікарський засіб повинен мати не менше трьох аналогів», – йдеться у статті.

Крім того, не можуть бути заборонені такі категорії лікарських засобів: біологічні та імунобіологічні; оригінальні (інноваційні); для лікування рідкісних (орфанних) захворювань; лікарські засоби, форма випуску та дозування яких не мають в Україні генеричних замінників; основні ліки для ВІЛ/СНІД; ліки, щодо яких було укладено до 24 лютого 2022 року чинний договір щодо їх закупівлі за бюджетні кошти.

Видання нагадує, що новий закон дозволяє заборону в Україні ліків іноземних компаній, які прямо або опосередковано пов’язані з Росією та Білоруссю, а якщо конкретніше – мають там свої заводи.

Для іноземних компаній заборона спершу є тимчасовою. А далі їм дається пів року на те, аби зробити принциповий вибір – згорнути свій бізнес на території РФ та Білорусі чи потрапити під повну санкційну заборону в Україні.

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«Український закон став своєрідним моментом істини для іноземних фармацевтичних гігантів. Є речі, які дорожчі, ніж надприбутки з російського ринку. Тому європейські компанії або звідти йдуть, підтверджуючи свою відданість європейським цінностям, або опиняються під забороною в Україні», – наголошується у статті.

Перше рішення щодо припинення дії реєстраційних посвідчень на ліки було ухвалене у жовтні. Воно стосувалося 35 препаратів угорської компанії «Гедеон Ріхтер». Завод «Гедеон Ріхтер-Рус», що розташований у Московській області, працює на повну потужність.

З аналізу всього переліку цих тимчасово заборонених в Україні ліків, видно, що середня кількість аналогів для них на українському ринку – 10. Наприклад, таблетки Мертеніл мають 34 аналоги, таблетки Синглон – 17 аналогів, капсули Тебантин – 7 аналогів, суспензія Ніфуроксазид-Ріхтер – 4 аналоги.