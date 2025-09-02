Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні: причина

Доступ до онлайн-сервісів «Нової пошти» відсутній через технічні труднощі

Компанія працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів

Онлайн-сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні через технічні труднощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні через технічні труднощі. Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів», – йдеться в повідомленні.

Компанія наголосила, що про відновлення роботи сервісів буде повідомлено на сайті та у соціальних мережах «Нової пошти».

Як повідомлялося, нові митні правила, запроваджені адміністрацією Трампа у США, спричинили глобальний збій у роботі поштових служб. З 29 серпня набуло чинності скасування тарифних пільг для посилок вартістю до $800, що призвело до масового призупинення міжнародних відправлень до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, «Укрпошта» повідомила, що через безпекову ситуацію можливі затримки в доставці посилок. Рух на трасі Миколаїв – Херсон обмежено у зв’язку з ворожими обстрілами. Водії компанії тестують альтернативний маршрут.