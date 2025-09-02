Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні: причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні: причина
Доступ до онлайн-сервісів «Нової пошти» відсутній через технічні труднощі
фото: «Нова пошта»

Компанія працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів

Онлайн-сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні через технічні труднощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні через технічні труднощі. Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів», – йдеться в повідомленні.

Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні: причина фото 1

Компанія наголосила, що про відновлення роботи сервісів буде повідомлено на сайті та у соціальних мережах «Нової пошти».

Як повідомлялося, нові митні правила, запроваджені адміністрацією Трампа у США, спричинили глобальний збій у роботі поштових служб. З 29 серпня набуло чинності скасування тарифних пільг для посилок вартістю до $800, що призвело до масового призупинення міжнародних відправлень до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, «Укрпошта» повідомила, що через безпекову ситуацію можливі затримки в доставці посилок. Рух на трасі Миколаїв – Херсон обмежено у зв’язку з ворожими обстрілами. Водії компанії тестують альтернативний маршрут.

Читайте також:

Теги: Нова пошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнес

Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні: причина
Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні: причина
Податкова пояснила, як змінилися перевірки бізнесу після запровадження мораторію
Податкова пояснила, як змінилися перевірки бізнесу після запровадження мораторію
НАБУ і САП розкритикували законопроєкт про додаткові гарантії захисту бізнесу
НАБУ і САП розкритикували законопроєкт про додаткові гарантії захисту бізнесу
Збитки на 26 млн грн. Експосадовцю «Нафтогазу» оголошено підозру
Збитки на 26 млн грн. Експосадовцю «Нафтогазу» оголошено підозру
ЗМІ спростували заяви металургів про «найдорожчу електроенергію» в Україні
ЗМІ спростували заяви металургів про «найдорожчу електроенергію» в Україні
«Укрпошта» повідомила про затримки доставки посилок до Херсона
«Укрпошта» повідомила про затримки доставки посилок до Херсона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
6429
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
5955
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
4780
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
3561
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua