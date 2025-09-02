Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні: причина
Компанія працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів
Онлайн-сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні через технічні труднощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
«Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні через технічні труднощі. Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів», – йдеться в повідомленні.
Компанія наголосила, що про відновлення роботи сервісів буде повідомлено на сайті та у соціальних мережах «Нової пошти».
Як повідомлялося, нові митні правила, запроваджені адміністрацією Трампа у США, спричинили глобальний збій у роботі поштових служб. З 29 серпня набуло чинності скасування тарифних пільг для посилок вартістю до $800, що призвело до масового призупинення міжнародних відправлень до Сполучених Штатів.
Нагадаємо, «Укрпошта» повідомила, що через безпекову ситуацію можливі затримки в доставці посилок. Рух на трасі Миколаїв – Херсон обмежено у зв’язку з ворожими обстрілами. Водії компанії тестують альтернативний маршрут.
