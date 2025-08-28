Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрпошта» повідомила про затримки доставки посилок до Херсона

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укрпошта» повідомила про затримки доставки посилок до Херсона
Водії «Укрпошти» тестують альтернативний маршрут доставляння посилок до Херсона
фото з відкритих джерел

Рух на трасі Миколаїв – Херсон обмежено у зв’язку з ворожими обстрілами

Через безпекову ситуацію можливі затримки в доставці посилок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

За словами Смілянського, рух на трасі Миколаїв – Херсон обмежено у зв’язку з ворожими обстрілами. Водії компанії тестують альтернативний маршрут.

«Не припиняємо роботу в Херсоні, де в «Укрпошти» найбільша мережа відділень серед усіх установ. Але через безпекову ситуацію можливі затримки в доставці. Наші водії тестують альтернативний маршрут, аби ви неодмінно отримали свої відправлення», – написав він.

Крім того, гендиректор «Укрпошти» повідомив, що під час комбінованої атаки по столиці було уражено одне з відділень «Укрпошти». «Вже сьогодні почнемо відновлення», – зазначив він.

«Укрпошта» повідомила про затримки доставки посилок до Херсона фото 1
Уражене відділення компанії в Києві
Уражене відділення компанії в Києві
фото: Facebook/Igor Smelyansky

Нагадаємо, російські війська з вечора 25 серпня цілеспрямовано атакують цивільний транспорт на трасі М-14 Херсон – Миколаїв.

Як відомо, громади, розташовані в прифронтових зонах, все частіше обговорюють необхідність встановлення антидронових сіток для захисту цивільних об’єктів. Попри це, на практиці такі заходи майже не впроваджуються через високі витрати та складність організації, а також відсутність чітких вказівок від військових чи державної влади щодо відповідальності за їх встановлення і фінансування.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Силах підтримки ЗСУ кажуть, що сітки для антидронових коридорів закуповують за бюджетною підпрограмою відповідно до номенклатури інженерних військ, і це гарантує наявність стандартизованих і перевірених матеріалів. Використовують різні типи міцних сіток та інших матеріалів.

До слова, у ніч на 28 серпня Російська Федерація масовано атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Українські воїни знешкодили 589 цілей. 

Читайте також:

Теги: Укрпошта Ігор Смілянський Херсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт
Російські дрони атакують трасу Херсон-Миколаїв: ОВА звернулася до водіїв
26 серпня, 09:40
Володимир Миколаєнко дуже змарнів у полоні
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
24 серпня, 17:40
Клієнтів з Костянтинівки «Укрпошта» перенаправляє до найближчих відділень
Костянтинівка лишилася без «Укрпошти»: обслуговування перенаправлено
20 серпня, 13:42
Під Херсоном РФ вбила дві особи, скинувши вибухівку на автобус
РФ скинула вибухівку на маршрутку під Херсоном: двоє загиблих, 16 постраждалих
9 серпня, 11:01
РФ масовано атакувала Херсонщину
Росія вбила на Херсонщині дві людини, ще кілька осіб дістали поранень
8 серпня, 18:36
З'явилася загроза висадки окупантів у Херсоні
Росіяни можуть висадитися в Херсоні найближчим часом: деталі від CNN
7 серпня, 08:41
Ворожий дрон влучив у автомобіль
Ворожий дрон забрав життя керівниці пересувного відділення «Укрпошти» на Донеччині
7 серпня, 05:28
Укрпошта та UAnimals об’єдналися в новому проєкті, щоб говорити про захист тварин
«Укрпошта» запустила нову серію коробок із зображенням тварин
5 серпня, 14:14
Окупанти поранили чотирьох надзвичайників
Окупанти поранили чотирьох надзвичайників
29 липня, 14:53

Бізнес

«Укрпошта» повідомила про затримки доставки посилок до Херсона
«Укрпошта» повідомила про затримки доставки посилок до Херсона
Дослідне господарство «Дніпро», викрите у розкраданні понад 500 га держземель, запустило процедуру банкрутства
Дослідне господарство «Дніпро», викрите у розкраданні понад 500 га держземель, запустило процедуру банкрутства
Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%
Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній
Найбільші аграрні компанії України. Названо першу десятку за обсягами виручки
Найбільші аграрні компанії України. Названо першу десятку за обсягами виручки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
4229
РФ масовано атакувала Київ: відомо про 12 загиблих, кількість постраждалих зростає (оновлюється)
3180
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2790
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
2078
У Києві повітряна тривога, яка оголошувался після масованої атаки, тривала понад дві години

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua