«Укрпошта» повідомила про затримки доставки посилок до Херсона

Рух на трасі Миколаїв – Херсон обмежено у зв’язку з ворожими обстрілами

Через безпекову ситуацію можливі затримки в доставці посилок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

За словами Смілянського, рух на трасі Миколаїв – Херсон обмежено у зв’язку з ворожими обстрілами. Водії компанії тестують альтернативний маршрут.

«Не припиняємо роботу в Херсоні, де в «Укрпошти» найбільша мережа відділень серед усіх установ. Але через безпекову ситуацію можливі затримки в доставці. Наші водії тестують альтернативний маршрут, аби ви неодмінно отримали свої відправлення», – написав він.

Крім того, гендиректор «Укрпошти» повідомив, що під час комбінованої атаки по столиці було уражено одне з відділень «Укрпошти». «Вже сьогодні почнемо відновлення», – зазначив він.

Уражене відділення компанії в Києві фото: Facebook/Igor Smelyansky

Нагадаємо, російські війська з вечора 25 серпня цілеспрямовано атакують цивільний транспорт на трасі М-14 Херсон – Миколаїв.

Як відомо, громади, розташовані в прифронтових зонах, все частіше обговорюють необхідність встановлення антидронових сіток для захисту цивільних об’єктів. Попри це, на практиці такі заходи майже не впроваджуються через високі витрати та складність організації, а також відсутність чітких вказівок від військових чи державної влади щодо відповідальності за їх встановлення і фінансування.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Силах підтримки ЗСУ кажуть, що сітки для антидронових коридорів закуповують за бюджетною підпрограмою відповідно до номенклатури інженерних військ, і це гарантує наявність стандартизованих і перевірених матеріалів. Використовують різні типи міцних сіток та інших матеріалів.

До слова, у ніч на 28 серпня Російська Федерація масовано атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Українські воїни знешкодили 589 цілей.