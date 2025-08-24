Глобальний поштовий колапс: США спровокували кризу з відправленнями посилок

Поштові служби по всьому світу призупинили доставку посилок до США

Нові митні правила, запроваджені адміністрацією Трампа у США, спричинили глобальний збій у роботі поштових служб. З 29 серпня набуває чинності скасування тарифних пільг для посилок вартістю до $800, що призвело до масового призупинення міжнародних відправлень до Сполучених Штатів. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

Через відсутність чітких інструкцій щодо збору митних зборів, поштові оператори по всій Європі та Азії тимчасово зупинили доставку посилок до США. Це торкнулося поштових служб Норвегії, Швеції, Данії, Бельгії, Франції, Німеччини, Австрії, Словенії, країн Балтії та Південної Кореї. Деякі компанії, наприклад, фінська Posti, припинили навіть відправлення листів.

Збій торкнувся й Азії. Поштова служба Південної Кореї попередила, що перестане приймати посилки в США, а національний оператор Сінгапуру заявив про зупинення доставки у період з 25 по 29 серпня. Australia Post тимчасово зупинила транзитні відправлення, які проходять через її мережу в США, уточнивши, що йдеться лише про «невелику кількість» посилок.

За даними Business Insider, збої відбилися і на інтернет-торгівлі: платформа Etsy призупинила оформлення відправлень до США через Australia Post, Canada Post, Evri та Royal Mail. Британські продавці попереджають клієнтів про введення фіксованого тарифу $80 плюс збори при пересиланні через Royal Mail.

Асоціація європейських поштових компаній PostEurop зазначає, що нові правила були опубліковані лише 15 серпня, що не дало достатньо часу для підготовки. Хоча зміни були спрямовані на боротьбу з великими китайськими маркетплейсами, такими як Shein і Temu, їх наслідком став колапс у світовій логістиці, що зачепив мільйони відправлень.

Хоча скасування безмитного ввезення посилок мало вдарити по китайських маркетплейсах Shein і Temu, фактично це вже спричинило глобальний збій у системі міжнародної доставки.

За даними Білого дому, обсяг посилок, що проходили за правилом de minimis (яке дозволяло не сплачувати мито за відправлення вартістю до $800), зріс зі 134 млн у 2015 році до 1,36 мільярда у 2024-му.

Нагадаємо, Європейська комісія виступила з ініціативою ввести податок у розмірі двох євро за кожну посилку з недорогими товарами, яка надходить на територію Євросоюзу.