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КНДР майже завершила будівництво першого літака-розвідника: фото із супутників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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КНДР майже завершила будівництво першого літака-розвідника: фото із супутників
Зображення від 3 березня 2025 року показує верхню частину фюзеляжу Іл-76
фото: Pleiades NEO © Airbus DS 2025

КНДР потрібно не менше чотирьох літаків-розвідників, щоб цілодобово спостерігати за Південною Кореєю

Північна Корея, ймовірно, близька до того, щоб завершити будівництво першого літака далекого радіолокаційного виявлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт 38 North, що спеціалізується на вивченні КНДР.

Видання опублікувало супутниковий знімок аеропорту Сунан у Пхеньяні, який 3 березня зробила супутникова система Pleiades NEO компанії Airbus. На знімку видно літак Іл-76 з обтічником антени станції радіолокації, встановленої на верхній частині фюзеляжу.

КНДР майже завершила будівництво першого літака-розвідника: фото із супутників фото 1

На обтічнику, як зазначає видання, видно білий трикутник. Подібні трикутники можна побачити на деяких китайських літаках радіолокаційної розвідки. «Це може вказувати на підтримку чи вплив з боку Китаю, хоча сам собою трикутник не вважається переконливим доказом», – зазначили автори 38 North.

Видання назвало появу у КНДР першого літака-розвідника «значним оновленням для військово-повітряних сил, які вже кілька років не отримували нових повітряних засобів».

За основу першого розвідувального літака Північна Корея взяла Іл-76, який авіакомпанія Air Koryo використовувала на вантажних рейсах. Літак перевезли до центру технічного обслуговування у жовтні 2023 року, після чого верхню частину фюзеляжу почали переобладнати. Видання пише, що тоді з'явилися припущення, що КНДР будує літак далекого виявлення радіолокації, але підтверджень цьому не було.

Глава аналітичного центру Korea Defense Study Forum у Сеулі Чон Чан Ук сказав в інтерв'ю Associated Press, що літак-розвідник допоможе КНДР засікати та відстежувати переміщення літаків, знаходити інші військові об'єкти та передавати отриману інформацію до наземних центрів. «Це все одно, що у північнокорейських ВПС розплющуться очі», – сказав він.

За словами експерта, КНДР потрібно не менше чотирьох літаків-розвідників, щоб цілодобово спостерігати за Південною Кореєю. Чон Чан Ук додав, що Південна Корея має чотири літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління, і країна планує купити ще чотири.

Державні ЗМІ Північної Кореї не розкривали інформацію щодо розробки літака-розвідника.

Раніше сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чен розкритикувала адміністрацію президента США Дональда Трампа за активізацію «провокацій».

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Теги: Південна Корея будівництво літак військові Північна Корея

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