Стала відома доля грошей, зібраних на відбудову «Охматдиту»

Через кошти, зібрані фондом «Охматдит – Здорове дитинство», ще в серпні 2024 року розгорівся скандал

Фонд «Охматдит – Здорове дитинство» оплатить послуги будівельної компанії, яка виконуватиме капітальний ремонт головного корпусу лікарні

Понад 378 млн грн, зібраних благодійною організацією «Благодійний фонд «Охматдит – Здорове дитинство» на відбудову дитячої лікарні «Охматдит» будуть зберігатися на рахунку фонду, допоки не визначиться підрядник, який робитиме капітальний ремонт медустанови. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Відбудова «Охматдиту». Де мільярд?».

Як переконує засновник організації Євген Вембер, усі гроші жертводавців зберігаються недоторканими на рахунку фонду. Як тільки визначиться підрядник, який робитиме капітальний ремонт нового лікувально-діагностичного корпусу «Охматдиту», фонд зможе сплатити його послуги. За аналогічним механізмом благодійний фонд «Таблеточки» оплатив протиаварійні роботи в новому корпусі. Варто зазначити, що саме в цьому корпусі проходить більшість лікувальних процесів.

Ще 300 млн грн пожертв, зібраних через платформу United 24, буде спрямовано на консервацію корпусів №3 (токсикологічного) і №9 (адміністративного), які є історичними пам’ятками.

Нагадаємо, за лічені дні після ракетного удару по «Охматдиту» донати на допомогу лікарні перевищили мільярд гривень. Кошти на відбудову «Охматдиту» перераховували як пересічні небайдужі українці, так і компанії, зокрема, й міжнародні. Найбільша сума зосередилася на рахунку благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит – Здорове дитинство» – понад 378 млн грн. Ще приблизно 338 млн грн, за даними керівництва «Охматдиту», накопичилося на казначейському рахунку самої лікарні. Ще понад 300 млн грн задонатили через платформу United 24. Пожертви збирали й інші фонди, наприклад, благодійний фонд «Таблеточки».

Варто зазначити, що через кошти, зібрані фондом «Охматдит – Здорове дитинство», ще в серпні 2024 року розгорівся скандал. Володимир Жовнір, який тоді ще обіймав посаду генерального директора «Охматдиту», 16 серпня повідомив: фонд «Охматдит – Здорове дитинство» відмовився передавати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні. Водночас засновник організації Євген Вембер пояснив, що раніше взаємодія фонду і лікарні була побудована таким чином: фонд самостійно укладав договори та оплачував рахунки, або оплачував ті, які виставляв медзаклад.

Крім того, проти вимоги Жовніра передати зібрані фондом кошти на рахунок лікарні виступили і деякі компанії-жертводавці. Ба більше, низка благодійників вимагала повернути їхні внески, допоки не визначиться ситуація з цільовим призначенням коштів. Зокрема, йдеться про «Укрнафту» та Первинну профспілкову організацію каскаду Київських ГЕС та ГАЕС – їм було повернуто донати по 5 млн грн.

Нагадаємо, що правоохоронні органи досі перевіряють процеси з відновлення дитячої лікарні «Охматдит». У відповіді на запит «Главкома» перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров повідомив: до завершення слідчих дій МОЗ не планує повертати Володимира Жовніра у крісло керівника дитячої лікарні.