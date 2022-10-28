Українські банки почали перевіряти клієнтів за Реєстром держзрадників

Банки з’ясовують, чи не потрапили їхні клієнти до Реєстру держзрадників

У жовтні кілька банків звернулися до Руху «Чесно» з проханням надати список із Реєстру держзрадників. Окрім цього звернення надійшло від AI Fintech – розробника фінансово-технічних продуктів для компаній, що працюють у сфері платежів. Про це розповіла лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

«З березня набуває обертів інформаційна кампанія із закликами не купувати російське, не співпрацювати з окупантами та колаборантами, виходити з ринків Росії. Невід'ємною складовою соціальної відповідальності усіх підприємств та установ стало припинення ділових відносин з особами, які шкодять національній безпеці та територіальній цілісності України. Для вітчизняних банків особливо актуальним стало питання перевірки клієнтів. У нашому реєстрі є дані про понад 900 держзрадників, а з-поміж зрадників найбільше політиків», – сказала Віта Думанська.

Рух «Чесно» зазначає, що значна частина зрадників та колаборантів тривалий час фінансувала сепаратистські рухи та воєнізовані угрупування так званих «ДНР/ЛНР». Зокрема РНБО застосувала санкції до народних депутатів-зрадників від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука за статтею «фінансування тероризму».

У банках успішно впроваджені системи комплаєнс контролю, які забезпечують нагляд за дотриманням законодавства України, в тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму. Саме тому з метою збереження репутації, уникнення правових ризиків банки перевіряють потенційних клієнтів, щоб переконатися в їхній законослухняності. Проте перевірка ускладнюється відсутністю єдиної бази зрадників від правоохоронців та неповною інформацією у відкритих джерелах.

«Для уникнення ділових відносин зі зрадниками та виявлення зрадників серед наявних клієнтів Рух ЧЕСНО пропонує банкам звертатися у разі потреби до нашої організації за необхідною інформацією. Пишіть нам на адресу [email protected], і ми надішлемо безкоштовно інформацію про зрадників у зручному для вас форматі. Кожен громадянин може підтримати донатом роботу нашого Реєстру, яка націлена на виявлення держзрадників та притягнення їх до відповідальності», – додає Думанська.

Аналітики «Чесно» збирають інформацію про зрадників від правоохоронців, ЗМІ та громадян. Кожен може заповнити нашу онлайн-форму цілком анонімно. Щоб перевірити інформацію, організація співпрацює, зокрема із спецслужбами, та проводить національну інформаційну кампанію «Зрадників здавати сюди», яка вже стартувала на Харківщині, Київщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Ця кампанія має також превентивний характер.

Нагадаємо, в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил. Нещодавно Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Соціалістичної партії України» і, остаточно заборонивши її діяльність у нашій країні. Таким чином ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: «Опозиційний блок», «Соціалісти», партія «Справедливості та розвитку», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», «Ліва опозиція», «Партія Шарія», «Союз лівих сил», «Опозиційна платформа – За життя» та «Прогресивна соціалістична партія України».