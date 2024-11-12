Українські банки від початку року заробили 118 млрд грн

Ключовим фактором прибутковості банків залишається збереження високої чистої процентної маржі

Платоспроможні українські банки знову збільшили чистий прибуток. За підсумком трьох кварталів поточного року цей показник досяг 118 млрд грн. Про це повідомляє Національний банк.

Головним фактором прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі, враховуючи зростання обсягів кредитування та вкладень в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП).

У третьому кварталі усереднена прибутковість кредитів і портфеля ОВДП практично стабілізувалася, а обсяги таких інструментів продовжили зростати. Так, обсяг валового гривневого портфеля наданих клієнтам кредитів з початку 2024 року зріс на 14,5% (чистого портфеля – на 23,6%), обсяг вкладень в ОВДП – на 21,1%.

За підсумками дев’яти місяців 2024 року лише вісім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 342 млн грн. Переважно це заклади з неефективними бізнес-моделями й низкою проблем. Зі зростанням фінансових результатів збільшилися й обсяги виплати банками податку на прибуток – 35 млрд грн за дев’ять місяців. Рентабельність капіталу банків склала 45,8% за звітний період, що нижче за аналогічний показник попереднього року (56,9%).

У разі набрання чинності закону, що передбачає 50% податок на прибуток банків у 2024 році, рентабельність капіталу в секторі знизиться до близько 30%. Це уповільнить накопичення банками капіталу для посилення своєї стійкості та подальшого кредитування економіки, зазначають у НБУ.

За 2023 рік банки отримали 82,8 млрд чистого прибутку, сплативши 73,5 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

Нагадаємо, українські банки цьогоріч подали майже 68 тис. позовів до боржників. Це на чверть менше за показники минулого року. До порівняння, 85 тис. таких позовів було зафіксовано у 2021 році. А пік звернень банків до суду припав на 2023 рік – понад 91 тис.

До слова, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%).