Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Українські банки від початку року заробили 118 млрд грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українські банки від початку року заробили 118 млрд грн
Із 62 платоспроможних банків збитковими виявилися лише вісім малих установ
фото з відкритих джерел

Ключовим фактором прибутковості банків залишається збереження високої чистої процентної маржі

Платоспроможні українські банки знову збільшили чистий прибуток. За підсумком трьох кварталів поточного року цей показник досяг 118 млрд грн. Про це повідомляє Національний банк.

Головним фактором прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі, враховуючи зростання обсягів кредитування та вкладень в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП).

У третьому кварталі усереднена прибутковість кредитів і портфеля ОВДП практично стабілізувалася, а обсяги таких інструментів продовжили зростати. Так, обсяг валового гривневого портфеля наданих клієнтам кредитів з початку 2024 року зріс на 14,5% (чистого портфеля – на 23,6%), обсяг вкладень в ОВДП – на 21,1%.

За підсумками дев’яти місяців 2024 року лише вісім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 342 млн грн. Переважно це заклади з неефективними бізнес-моделями й низкою проблем. Зі зростанням фінансових результатів збільшилися й обсяги виплати банками податку на прибуток – 35 млрд грн за дев’ять місяців. Рентабельність капіталу банків склала 45,8% за звітний період, що нижче за аналогічний показник попереднього року (56,9%).

У разі набрання чинності закону, що передбачає 50% податок на прибуток банків у 2024 році, рентабельність капіталу в секторі знизиться до близько 30%. Це уповільнить накопичення банками капіталу для посилення своєї стійкості та подальшого кредитування економіки, зазначають у НБУ.

За 2023 рік банки отримали 82,8 млрд чистого прибутку, сплативши 73,5 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

Нагадаємо, українські банки цьогоріч подали майже 68 тис. позовів до боржників. Це на чверть менше за показники минулого року. До порівняння, 85 тис. таких позовів було зафіксовано у 2021 році. А пік звернень банків до суду припав на 2023 рік – понад 91 тис.

До слова, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%).

Читайте також:

Теги: банк Національний банк НБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
Заволоділи 150 млн грн. Ексзаступник голови правління банку отримав підозру у пособництві
Вчора, 15:21
єВідновлення дозволяє українцям, які втратили свої будинки через війну
Як змінити реквізити карток «єВідновлення»: простий алгоритм
5 листопада, 20:45
З 1 листопада 2024 року почнеться заміна старих банкнот 50 і 200 грн, а також стартує реформа митниці
Заміна банкнот та реформа митниці: що змінилося з 1 листопада
1 листопада, 05:00
«Райффайзенбанк» є одним із найбільших західних банків у Росії
Raiffeisen Bank досі не готовий піти з Росії: глава фінгрупи назвав причину
31 жовтня, 09:38
Банк Credit Suisse остаточно перестав існувати у 2023 році
Швейцарія втрачає лідерство як провідний світовий фінансовий центр
27 жовтня, 05:20
Причиною підвищення ключової ставки стало зростання інфляції істотно вище прогнозованого і зростання інфляційних очікувань
Центробанк Росії підвищив ключову ставку до максимального за 20 років рівня
25 жовтня, 15:34
З 1 листопада 2024 року Національний банк вилучатиме з готівкового обігу України деякі банкноти
НБУ вилучить з обігу банкноти 50 та 200 гривень старого зразка: коли це станеться
18 жовтня, 09:42
Спочатку на маркетплейсі будуть доступними до покупки гаджети, смарт-електроніка та комп'ютерна техніка
Monobank створив власний маркетплейс: коли він запрацює
18 жовтня, 09:42
Застосунок пропонує нову функцію
У застосунку Monobank з'явилась нова функція
17 жовтня, 13:06

Бізнес

Українські банки від початку року заробили 118 млрд грн
Українські банки від початку року заробили 118 млрд грн
Названо банки, які найчастіше подають на боржників до суду
Названо банки, які найчастіше подають на боржників до суду
Укренерго цього року збільшить на 8 млрд грн борг перед зеленими інвесторами
Укренерго цього року збільшить на 8 млрд грн борг перед зеленими інвесторами
У Чернігові на місці знищеного окупантами «Епіцентру» відкрився новий гіпермаркет (фото)
У Чернігові на місці знищеного окупантами «Епіцентру» відкрився новий гіпермаркет (фото)
Масові перевірки продавців техніки: Гетманцев повідомив перші результати
Масові перевірки продавців техніки: Гетманцев повідомив перші результати
Мінекономіки назвало ключову проблему бізнесу
Мінекономіки назвало ключову проблему бізнесу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
38K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
26K
НАЗК взялося перевіряти родину двох нардепів
8199
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років
5405
Проєкт державного бюджету на 2025 рік: судді отримуватимуть щомісячну доплату

Новини

У Києві відбулась прем’єра фільму «Битва за світло» про боротьбу з енергетичним терором РФ
Сьогодні, 14:07
«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua