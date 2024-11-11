Названо банки, які найчастіше подають на боржників до суду

Пік позовів банків на боржників припав на 2023 рік

monobank подав понад третину від загальної кількості цьогорічних позовів

Українські банки цьогоріч подали майже 68 тис. позовів до боржників. Це на чверть менше за показники минулого року. Про це повідомляє «Опендатабот».

До порівняння, 85 тис. таких позовів було зафіксовано у 2021 році. А пік звернень банків до суду припав на 2023 рік – понад 91 тис.

Скільки позовів подали банки фото: «Опендатабот»

Як йдеться в повідомленні, лідером за зверненнями до суду став monobank – майже 21 тис. або 30.8% від загальної кількості позовів цьогоріч. Наслідує «А-Банк» з показником у 13 тис. звернень (20.1%). Закриває трійку Приватбанк – 11 тис. або (16.6%).

Зазначається, що до початку повномасштабної війни найбільше позивалися до боржників також Приватбанк, monobank та «А-Банк».

Як змінилася кількість позовів банків фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%).

Як повідомлялося, станом на початок серпня 2024 року у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 190 тис. проваджень щодо боржників по аліментах. Їх кількість зросла на 14% від початку повномасштабної війни.

До слова, в Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні за даними Міністерства юстиції. Це вже у 2 рази більше, ніж за весь 2023 рік.