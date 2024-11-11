Заволоділи 150 млн грн. Ексзаступник голови правління банку отримав підозру у пособництві

Двоє осіб оформили кредит на суму 150 млн грн під заставу нерухомого майна, не маючи наміру повертати ці кошти

Правоохоронці викрили групу осіб, які заволоділи коштами банку в особливо великому розмірі – 150 млн грн. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Розслідування встановило, що голова правління відкритого акціонерного товариства разом із колишнім заступником голови правління акціонерного банку вирішили заволодіти коштами фінансової установи. Вони оформили кредит на суму 150 млн грн під заставу нерухомого майна, не маючи наміру повертати ці кошти.

«Надалі кредитні кошти були перераховані з рахунків ВАТ на рахунки іншого пов’язаного товариства «Компанії з управління активами» нібито за цінні папери з метою їх подальшого привласнення. Згодом права власності на заставне майно, а саме адміністративно-виробничий комплекс у м. Києві, за підробленим договором, керівник ВАТ переоформив на користь третіх пов’язаних осіб», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що колишній заступник голови правління банку уклав завідомо підроблений договір уступки права вимоги за кредитним договором між банком та новим кредитором – підконтрольною іноземною компанією. Ця компанія перебувала у статусі припинення та не здійснювала господарської діяльності. Підписантами угоди від імені іноземної компанії були особи, які не мають ніякого відношення до неї.

«Такі дії службової особи банку стали підставою для виведення з під застави адміністративно-виробничого комплексу та унеможливили ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості по кредиту та обернення заставного майна на користь банку. Згодом кредитні кошти були розподілені між всіма співучасниками злочину», – з'ясувало Бюро економічної безпеки України.

Наразі ексзаступнику голови правління банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Раніше, Бюро економічної безпеки України направило до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які займали керівні посади у Дніпровській міській раді. Посадовці заволоділи понад 10,5 млн грн державних коштів, зловживаючи службовим становищем.

Також Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою. Сьогодні шестеро працівників Голосіївського РТЦК отримали запобіжні заходи.