НБУ вилучить з обігу банкноти 50 та 200 гривень старого зразка: коли це станеться

З 1 листопада 2024 року Національний банк вилучатиме з готівкового обігу України деякі банкноти

Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг

З 1 листопада 2024 року Національний банк розпочне поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003 – 2007 років (тобто старого зразка) на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (2014 року та наступних років випуску). Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати. Вони можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами», – йдеться у повідомленні.

фото: НБУ

Як відбуватиметься поступова заміна?

З 1 листопада 2024 року Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу України зазначені банкноти, зокрема:

банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Наразі вже триває поступове вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами:

одна та дві гривні зразків 2003–2007 років – з 1 жовтня 2020 року;

5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років – з 1 січня 2023 року;

500 гривень – з 1 серпня 2024 року.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово, на пів року, встановив ліміт для грошових переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С). Обмеження в 150 тис. грн на місяць діятиме пів року. Ліміт стосуватиметься лише вихідних переказів (на картки інших фізичних осіб), однак за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку.

До слова, Національний банк ввів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Вона продовжує серію «Збройні сили України» та присвячується українським воїнам-зв’язківцям, які щодня забезпечують комунікацію та управління військами, долають надскладні виклики і загрози, щоб захистити Україну в кібер- та інформаційному просторах.