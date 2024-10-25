Центробанк Росії підвищив ключову ставку до максимального за 20 років рівня

Підвищення ставки збільшує вартість кредитів для економіки й населення, а також скорочує економічне зростання

Центральний банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на два відсоткові пункти – до рекордних 21% річних. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Це третє підвищення ключової ставки поспіль, вона зросла відразу на 200 базисних пунктів. Востаннє ставка була на такому високому рівні 2003 року. Тоді вона планомірно знижувалася з 1998 року, коли її значення сягало 150 відсотків.

Підвищення ставки збільшує вартість кредитів для економіки і населення і скорочує економічне зростання, що, своєю чергою, має призводити до скорочення інфляції.

У поясненні Центрального банку РФ сказано, що причиною підвищення стало зростання інфляції істотно вище прогнозованого і зростання інфляційних очікувань. Центробанк також допускає можливість підвищення ключової ставки на найближчому засіданні.

«Зростання внутрішнього попиту значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів і послуг. Додаткові бюджетні видатки та пов'язане з цим розширення дефіциту федерального бюджету у 2024 році мають проінфляційні ефекти», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, висока ключова ставка та інші заходи, а також обіцянки найрішучіших дій, які допоможуть зупинити інфляцію, допоки не допомагають Центробанку Росії.

Як повідомлялося. російська економіка виживає за рахунок того, що країна-агресорка відібрала всі гроші, які були на рахунках регіонів. Росія забирає кошти у приватного бізнесу та громадян, концентруючи їх у своїх руках. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки в Москві Ігор Ліпсіц. Економіст зазначив, що існує декілька причин того, що у Росії немає фінансової кризи, і перша – підвищення ціни на нафту.

До слова, нова хвиля західних санкцій із масовим блокуванням банківських платежів, у тому числі через країни, які вважаються «дружніми», може призвести до «загибелі» російської економіки.