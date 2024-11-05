Як змінити реквізити карток «єВідновлення»: простий алгоритм

єВідновлення дозволяє українцям, які втратили свої будинки через війну

Реквізити карти потрібно змінити, якщо банк відмовляє у проведенні платежу

В деяких ситуаціях українцям, які подали заявку на отримання допомоги за державною програмою «єВідновлення», потрібно змінити реквізити картки. Для цього потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або зробити це онлайн. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

В установі пояснили, що реквізити карти потрібно змінити, якщо банк відмовляє у проведенні платежу – це трапляється, коли карту було заблоковано до зарахування коштів або в реквізитах було допущено помилку.

Як змінити реквізити картки «єВідновлення», залежить від того, як було подано заяву «єВідновлення».

Це можна зробити трьома різними способами:

заяву була подана через застосунок Дія: заява про відхилений платіж надійде у застосунок, де можна одразу змінити реквізити;

заяву було подано через портал Дія: сповіщення надійде на пошту, після чого заявник має авторизуватись на порталі в своєму кабінеті користувача та змінити реквізити у раніше поданій заяві;

заяву було подано особисто через ЦНАП (особисто або законними чи уповноваженими представникам): треба повторно звернутись до найближчого ЦНАПу та змінити реквізити.

Що відомо про програму єВідновлення в Україні

Нагадаємо, що програма «єВідновлення» – це ініціатива, яка дозволяє українцям, які втратили свої будинки через війну, отримати сертифікати на відшкодування вартості зруйнованого житла. Ці сертифікати покривають певну суму залежно від оцінки втрат. Кошти можна використовувати для покупки нового житла.

Власники сертифікатів «єВідновлення» можуть використовувати їх для покриття першого внеску за іпотеку в програмі «єОселя», а решту суми взяти в кредит на вигідних умовах. Кредитна ставка залежить від пільгової категорії та може становити 3% або 7%, що робить програму ще привабливішою для багатьох українців.

Максимально можлива сума виплат на відбудову пошкодженого в результаті бойових дій житла становить 500 тис. грн за будинок та 350 тис. грн за квартиру. Наразі погоджено понад заявки 73 тисяч українських сімей і видано понад 11 тис. житлових сертифікатів за знищене чи зруйноване житло загальною вартістю 17,2 млрд грн.

Як повідомлялося, власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через «Дію».

До слова, уряд передбачив можливість для людей, які не мають Дії або смартфона, подавати заявки на відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення».

Раніше Мінінфраструктури оцінило у $148 млрд потреби на поточне відновлення України.