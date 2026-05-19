«Укренерго» винне на балансуючому ринку 44 млрд грн, учасники ринку – компанії 67 млрд грн – нардеп

Заборгованість на балансуючому ринку продовжує зростати, – Жупанин

Боргова криза на ринку електроенергії продовжує поглиблюватися, а найбільші проблеми накопичуються саме на балансуючому ринку. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Жупанин.

За його словами, станом на квітень цього року «Укренерго» заборгувало учасникам ринку 44 млрд грн, тоді як самі учасники ринку винні компанії 67 млрд грн.

«Переважну більшість цих грошей, 30 млрд, вони боргують на так званому балансуючому ринку», – зазначив Жупанин.

Він додав, що борги перед домашніми та промисловими сонячними електростанціями поступово скорочуються, тоді як заборгованість на балансуючому ринку продовжує зростати.

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський заявив, що борги на балансуючому ринку можуть сягнути 50 млрд грн.