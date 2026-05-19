Європейська бізнес асоціація закликали скасувати граничні строки служби вантажних вагонів

EBA: ключовим критерієм має бути технічний стан вагонів, а не їхній вік

Європейська бізнес асоціація запропонувала змінити правила ремонту вантажних вагонів та переглянути підхід до їх списання за віком. Бізнес наполягає, що ключовим критерієм має бути технічний стан вагонів, а не формальний строк експлуатації. Комітет з логістики Європейської бізнес асоціації вже підготував пропозиції до проєкту наказу Міністерства розвитку громад та територій України щодо змін до Порядку ремонту вантажних вагонів.

Компанії-члени Комітету з логістики закликали розглянути питання скасування граничних строків служби вантажних вагонів. На думку бізнесу, рішення про подальшу експлуатацію вагонів повинно ухвалюватися насамперед на основі їхнього фактичного технічного стану, результатів діагностики та залишкового ресурсу, а не лише з огляду на встановлений виробником термін служби.

У бізнес-спільноті наголошують, що такий підхід дозволить уникнути передчасного списання технічно справного рухомого складу та знизить ризики дефіциту вагонів на ринку вантажних перевезень.

Також серед основних пропозицій бізнесу – збереження ідентифікаційного номера виконавця ремонту для забезпечення простежуваності виконаних робіт, а також забезпечення незалежності спеціалізованих організацій, які можуть проводити комплекс діагностичних, ремонтних і реєстраційних операцій.

Крім того, EBA пропонує запровадити шестимісячний перехідний період перед набранням чинності нових правил та уточнити окремі технічні терміни у документі.

В асоціації зазначають, що запропоновані зміни мають підвищити прозорість ремонтних робіт, покращити контроль за технічним станом рухомого складу та сприяти стабільній роботі ринку вантажних перевезень.

Як відомо, уряд планує масове виведення з експлуатації вантажних вагонів, вік яких не відповідає нормі. Через такий «ейджизм» вже до 2031 року ринок може втратити майже 68 тис. вагонів. Це означає різкий дефіцит рухомого складу, адже на оновлення потрібно майже 2 мільярди доларів, яких в Україні немає. Наслідки для економіки, за оцінками аналітиків, будуть серйозні, адже не буде чим перевозити вантажі, відтак зростуть ціни на логістику і впаде експорт. Це напряму вдарить по економіці і призведе до втрати робочих місць.