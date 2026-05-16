Росіяни продають двісті тисяч тонн металу з Маріуполя

На торги виставили вантажі семи категорій загальною вартістю $85 млн

Окупаційна влада оголосила закриті торги на понад 202 тис. тонн металу та сировини, що застрягли у Маріупольському порту після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр вивчення окупації.

Закриті торги на мільярди рублів

Так званий Фонд розвитку територій провів інвентаризацію майна у порту та у травні розпочав закриті торги. На продаж виставлено вантажі українських металургійних комбінатів, що залишились у місті після блокади.

Загальна вартість майна, за оцінками самих окупантів, становить 6,78 млрд руб. – приблизно 85 млн дол.

Серед того, що росіяни мають намір збути:

сляби;

гарячекатані та холоднокатані рулони;

металеві листи;

чавун;

феросплави;

каолін;

вапняк.

Порт як інструмент пограбування

Левову частку виставлених на торги вантажів становить продукція маріупольських металургійних комбінатів – вона застрягла на складах і в портовій інфраструктурі міста після лютого 2022 року.

Росія послідовно інтегрує Маріупольський порт у власну економіку: окрім металу, через нього вивозять зерно та іншу сировину з півдня України. В окремих випадках окупаційна адміністрація підробляла документи про походження вантажів, щоб приховати їхнє українське коріння.

Київ кваліфікує ці дії як відверте мародерство: Росія використовує захоплену інфраструктуру у власних інтересах, позбавляючи Україну і самих активів, і доходів від їх реалізації.