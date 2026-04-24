Витрати «Нафтогазу» на персонал злетіли вчетверо: як змінилася зарплата за рік

«Нафтогаз» за рік збільшив фонд оплати праці з 295 млн до 1 105,6 млн грн

Середньомісячні витрати на одного працівника в центральному апараті холдингу злетіли майже на 300%

Минулого року витрати на одного працівника центрального апарату «Нафтогазу» продемонстрували значний стрибок, злетівши майже на 300% – до понад 110 тис. грн на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delo.ua.

Згідно з даними в системі Youcontrol, «Нафтогаз» за рік збільшив фонд оплати праці у 3,7 раза: з 295 млн до 1 105,6 млн грн. У перерахунку на кожного з 836 працівників це означає перехід від 29 907 до 110 204 грн на місяць – приріст 80 297 грн на особу.

Крім того, фонд оплати праці підвищився в «Укрнафти», контрольний пакет якої належить «Нафтогазу». Він зріс із 7,4 до 8,8 млрд грн (+19,6%), а витрати на персонал у перерахунку на одного з 19 583 працівників – від бурильників і геологів до операторів заправок – збільшилися на 5 030 грн на місяць, до 37 420 грн на особу.

Торік «Укргазвидобування», також підконтрольний «Нафтогазу», показав значне зростання фонду оплати праці: з 5,5 до 6,8 млрд грн (+23,5%). На кожного з 17 794 працівників газових промислів і польових інженерів це додало 5 338 грн на місяць – витрати на персонал зросли до 31 736 грн на особу.

Водночас НАЕК «Енергоатом» минулого року наростив фонд оплати праці із 17,4 до 22,0 млрд грн – на 26,5%. На кожного з понад 25 тис. працівників це додало 18 247 грн на місяць: витрати на персонал зросли з 52 969 до 71 216 грн на особу.

Тим часом Системний оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго» збільшив фонд оплати праці із 4 до 4,6 млрд грн (+13,4%). У перерахунку на одного з 7 476 диспетчерів, мережевих інженерів і фахівців з ринку електроенергії приріст склав 6 304 грн на місяць – до 50 860 грн на особу.

До слова, наглядова рада НАК «Нафтогаз України» на першому засіданні 17 березня в оновленому складі обрала нового голову.