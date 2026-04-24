Витрати «Нафтогазу» на персонал злетіли вчетверо: як змінилася зарплата за рік

фото: «Нафтогаз»

Середньомісячні витрати на одного працівника в центральному апараті холдингу злетіли майже на 300%

Минулого року витрати на одного працівника центрального апарату «Нафтогазу» продемонстрували значний стрибок, злетівши майже на 300% – до понад 110 тис. грн на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delo.ua.

Згідно з даними в системі Youcontrol, «Нафтогаз» за рік збільшив фонд оплати праці у 3,7 раза: з 295 млн до 1 105,6 млн грн. У перерахунку на кожного з 836 працівників це означає перехід від 29 907 до 110 204 грн на місяць – приріст 80 297 грн на особу.

Крім того, фонд оплати праці підвищився в «Укрнафти», контрольний пакет якої належить «Нафтогазу». Він зріс із 7,4 до 8,8 млрд грн (+19,6%), а витрати на персонал у перерахунку на одного з 19 583 працівників – від бурильників і геологів до операторів заправок – збільшилися на 5 030 грн на місяць, до 37 420 грн на особу.

Торік «Укргазвидобування», також підконтрольний «Нафтогазу», показав значне зростання фонду оплати праці: з 5,5 до 6,8 млрд грн (+23,5%). На кожного з 17 794 працівників газових промислів і польових інженерів це додало 5 338 грн на місяць – витрати на персонал зросли до 31 736 грн на особу.

Водночас НАЕК «Енергоатом» минулого року наростив фонд оплати праці із 17,4 до 22,0 млрд грн – на 26,5%. На кожного з понад 25 тис. працівників це додало 18 247 грн на місяць: витрати на персонал зросли з 52 969 до 71 216 грн на особу.

Тим часом Системний оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго» збільшив фонд оплати праці із 4 до 4,6 млрд грн (+13,4%). У перерахунку на одного з 7 476 диспетчерів, мережевих інженерів і фахівців з ринку електроенергії приріст склав 6 304 грн на місяць – до 50 860 грн на особу.

До слова, наглядова рада НАК «Нафтогаз України» на першому засіданні 17 березня в оновленому складі обрала нового голову.

Читайте також

«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Чи вимикатимуть світло 21 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
20 квiтня, 20:41
Володимир Кудрицький
Прайс-кепи на енергоринку обмежили імпорт і роботу нової генерації – ексголова Укренерго
9 квiтня, 18:11
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 9 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 квiтня, 18:54
Через початок військової операції США проти Ірану та блокаду Ормузької протоки в Україні стрімко зросли ціни на пальне
«Укрнафта» почала знижувати ціни на пальне після деескалації на Близькому Сході
8 квiтня, 12:33
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Чи будуть вимикати світло 4 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
3 квiтня, 20:23
Також глава держави наголосив, що на сьогодні Сили оборони України забезпечує паливом на всі 100%
Зеленський домовився у Саудівській Аравії про забезпечення України дизелем
28 березня, 17:59
Чи будуть вимикати світло 27 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи будуть вимикати світло 27 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
26 березня, 19:15
Відключень світла 25 березня 2026 року не буде? Гарні новини від «Укренерго»
Відключень світла 25 березня 2026 року не буде? Гарні новини від «Укренерго»
24 березня, 20:24
Керівництво компанії зустрілося із делегацією Міністерства фінансів США та Міжнародної фінансової корпорації розвитку США
«Нафтогаз» повідомив, скільки газу закупив у США з початку минулого року
24 березня, 13:03

Бізнес

Зростання зарплат в енергосекторі: компанія «Укренерго» переглянула фонд оплати праці
Зростання зарплат в енергосекторі: компанія «Укренерго» переглянула фонд оплати праці
Яка зарплата в «Енергоатомі»? Оприлюднено цифри
Яка зарплата в «Енергоатомі»? Оприлюднено цифри
Витрати «Нафтогазу» на персонал злетіли вчетверо: як змінилася зарплата за рік
Витрати «Нафтогазу» на персонал злетіли вчетверо: як змінилася зарплата за рік
«Укрпошта» отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості: деталі
«Укрпошта» отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості: деталі
Автозаправки мають переглянути вартість пального: Антимонопольний комітет встановив жорсткий дедлайн
Автозаправки мають переглянути вартість пального: Антимонопольний комітет встановив жорсткий дедлайн
«Нова пошта» закриває відділення на Запоріжжі через безпекові умови
«Нова пошта» закриває відділення на Запоріжжі через безпекові умови

Новини

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
