Чи вимикатимуть світло 22 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться

Завтра, 22 квітня 2026 року, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00. Споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Читайте також

Дим після атаки на Чернігів 17 квітня 2026 року
Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу
17 квiтня, 11:51
Міжнародне агентство з атомної енергії веде переговори, щоб встановити локальне перемир’я для ремонту
Запорізька АЕС залишилася без світла
14 квiтня, 09:27
Нафтохімічна компанія «Парс» не зазнала пошкоджень
Ізраїль атакував найбільший нафтохімічний комплекс Ірану
6 квiтня, 19:47

Чи вимикатимуть світло 22 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 22 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Стрілянина у школі на Закарпатті: влада заявила, що школяра завербувала РФ
Стрілянина у школі на Закарпатті: влада заявила, що школяра завербувала РФ
Як за чотири роки війни змінилося використання БпЛА на фронті. Герой України порівняв дрони з цигарками
Як за чотири роки війни змінилося використання БпЛА на фронті. Герой України порівняв дрони з цигарками
Голова ВЛК на Закарпатті заробив мільйони на довідках і попався
Голова ВЛК на Закарпатті заробив мільйони на довідках і попався
Скандал із бронюванням Петрова: Мінкульт зробив заяву
Скандал із бронюванням Петрова: Мінкульт зробив заяву
СБУ затримала представників ТЦК в Одесі: подробиці
СБУ затримала представників ТЦК в Одесі: подробиці

Новини

«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Сьогодні, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
