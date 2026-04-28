«Укренерго» повідомило про наслідки негоди для енергосистеми

Сильний вітер пошкодив лінії електропередач
фото: Нацполіція

Через негоду залишаються знеструмленими понад 100 населених пунктів у дев’яти областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Через пошкодження повітряних ліній електропередачі внаслідок сильних поривів вітру на ранок повністю або частково знеструмлені більш ніж 100 населених пунктів у дев’яти областях – на Сумщині, Хмельниччині, Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Одещині, Полтавщині, Херсонщині та Київщині», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголошує, що ремонтні бригади обленерго роблять усе можливе для якнайшвидшого заживлення споживачів.

Зокрема, унаслідок ранкової дронової атаки – найскладнішою є ситуація на Сумщині. Значна частина споживачів у регіоні залишається знеструмленою через удари ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури. Також на ранок є нові знеструмлення через обстріли у Запорізькій та Харківській областях. 

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Уночі 28, 29 та 30 квітня в Україні, крім узбережжя морів та Криму, в повітрі заморозки 0-3°С. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Як повідомлялося, сильна негода спричинила значні руйнування в Україні. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Хмельницька та Київська області.

Унаслідок негоди троє людей загинули – на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині.

