Уряд готує рішення для зупинки боргів на енергоринку – Свириденко

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Премʼєр-міністр Юлія Свириденко
Кабмін хоче стабілізувати розрахунки на балансуючому ринку – Свириденко

Уряд готує системні рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії та врегулювання проблеми боргів на балансуючому ринку. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, Кабінет Міністрів доручив профільним міністерствам, НКРЕКП, «Укренерго» та «Енергоатому» підготувати механізми, які мають допомогти стабілізувати фінансову ситуацію в енергетиці.

Першим кроком стане запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Також уряд планує змінити механізм розподілу коштів теплокомуненерго, щоб частина платежів автоматично спрямовувалась на оплату електроенергії.

«Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів», – наголосила Свириденко.

Окремо Міноборони має запропонувати рішення для погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів, насамперед на територіях бойових дій.

Крім того, уряд доручив Міненерго, Мінфіну та Мінекономіки разом із НКРЕКП та НЕК «Укренерго» опрацювати із міжнародними фінансовими організаціями можливості залучення коштів для погашення заборгованості на балансуючому ринку.

«Вирішити питання боргів критично важливо для стабільного проходження наступної зими», – підкреслила прем’єр-міністр.

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що накопичення боргів створює серйозні ризики для енергосистеми, оскільки підриває можливості для розвитку нової генерації та погіршує фінансовий стан учасників ринку.

Теги: НКРЕКП міністр Міноборони Міненерго Мінекономіки Укренерго Юлія Свириденко

