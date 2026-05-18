Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії зменшила потребу України в аварійній допомозі – депутат

Христина Жиренко
glavcom.ua
Менші витрати на аварійну допомогу пов’язані з переглядом прайс-кепів на ринку електроенергії – Жупанин

Підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії допомогло зменшити потребу України в аварійній допомозі з боку сусідніх країн та стабілізувати роботу енергосистеми. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Жупанин.

За його словами, аварійна допомога – це екстрена підтримка, яку НЕК «Укренерго» залучає у суміжних держав для балансування енергосистеми та уникнення відключень.

Жупанин зазначив, що у 2024 році «Укренерго» запросило аварійної допомоги на 2 млрд грн, тоді як у 2025 році ця сума скоротилась до 370 млн грн. Він нагадав, що ці витрати фінансуються міжнародними партнерами.

«Але от сам факт, що сума така невелика, незначна, порівнюючи з 2024-м роком, він якби хороший. І я думаю, що основна причина - це підняття прайс-кепів», – сказав Жупанин.

Раніше директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявив, що рішення про зміну прайс-кепів було необхідним через ризики дефіциту потужності та потребу у розвитку розподіленої газової генерації.

