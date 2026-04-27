Негода спричинила знеструмлення у низці регіонів: яка наразі ситуація в енергосистемі

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній
фото: Міненерго (ілюстративне)

Споживання електроенергії сьогодні знизилось

Через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру, грози) – на ранок повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у більшості регіонів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

Зокрема, унаслідок російських дронових атак – є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях. «Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – наголошує «Укренерго».

Також компанія наголошує, що споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 27 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 4,2% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина змін – сонячна погода на всій території України.

«Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Також на рівень споживання електроенергії впливає значна кількість знеструмлених населених пунктів внаслідок негоди», – пояснює «Укренерго».

Нагадаємо, сильна негода спричинила значні руйнування в Україні. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Хмельницька та Київська області.

Після початку негоди поліцейські посилили патрулювання, щоби забезпечити дорожній рух на місцях падіння дерев і конструкцій. На заблокованих ділянках були організовані об’їзди, щоб рятувальники та комунальні служби могли оперативно прибрати перешкоди.

