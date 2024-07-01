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«Укрпошта» підвищила тарифи на відправлення по Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Укрпошта» підвищила тарифи на відправлення по Україні
В «Укрпошті» зазначають, що підвищують тарифи вимушено
фото з відкритих джерел

Вартість відправлень зросте на 5-10 грн

«Укрпошта» з 1 липня збільшила вартість відправлень за тарифом «Укрпошта.Стандарт» у середньому на 5-9 грн. Тарифи «Укрпошта. Експрес» по області та в межах України зміняться в середньому до 10 грн залежно від ваги відправлення. Про це повідомляє пресслужба національного поштового оператора.

«Укрпошта»  при цьому спрощує нарахування тарифів для відправлень до 2 кг. Тепер їхня вартість буде єдиною в межах країни. Згідно з тарифом «Стандарт»,  для відправлень до 2 кг по області вона становитиме 40 грн, по Україні – 45 грн. А для тарифу «Експрес» – 45 та 60 грн відповідно.

Тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг «Укрпошта.Документ» та міжнародних відправлень не зміняться.

В «Укрпошті» зазначають, що підвищують тарифи вимушено. Ключові причини – зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляція, а також значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів та необхідність її відновлення.

З початку повномасштабної війни та внаслідок окупації Укрпошта втратила активи та зазнала збитків на загальну суму близько 2,5 млрд грн. Понад 2000 відділень та інших об'єктів нерухомого майна компанії зруйновано, пошкоджено внаслідок постійних обстрілів або втрачено через окупацію.

Нагадаємо. у Харківській області під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення «Укрпошти», є поранений. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, також поранений водій, який супроводжував жінку. У їхню автівку влучив ворожий БПЛА. Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків.

До слова, «Укрпошта» впроваджує міжнародні практики щодо дій з поштовими відправленнями, які були непотрібними і через це невручені протягом шести місяців. Такі посилки компанія продаватиме у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale. Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

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Теги: тарифи Укрпошта

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