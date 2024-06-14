«Укрпошта» презентувала марку присвячену Євро-2024

Вже за декілька днів національна збірна України з футболу зіграє свій перший матч на Євро-2024

У Німеччині відбулася презентація нової марки від Укрпошти, присвяченої участі національної збірної з футболу у Євро 2024 – «Україно, вперед!», передає Укрінформ.

Як передає пресслужба УАФ, у церемонії спецпогашення взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров та Генеральний консул України у Франкфурті Вадим Костюк.

Вже за декілька днів національна збірна України з футболу зіграє свій перший матч на Євро-2024 у Німеччині і на цілий місяць футбольна лихоманка охопить усю країну.

Укрпошта, яка завжди підтримує всі важливі події в житті країні, доєдналася до лав футбольних уболівальників та разом з Українською асоціацією футболу презентувала марку «Україно, вперед!». Поштова марка має круглу перфорацію та містить зображення футбольного м’яча з логотипом Української асоціації футболу. Вона надрукована на самоклеючому папері у форматі буклету, що робить її зручною для колекціонування та використання.

«З початку 2001 року Укрпошта випустила понад 30 марок із футбольною тематикою, а під час проведення Євро-2012 стала офіційним ліцензіатом УЄФА. Цього разу ми також не змогли залишитися осторонь і разом із нашою національною збірною та за підтримки Української асоціації футболу презентуємо марку «Україно, вперед!», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. – Як у серцях багатьох українців, так і серед моїх особистих захоплень, футбол завжди займає почесне місце. Випускаючи цю марку, ми хочемо не тільки підтримати наших хлопців, а й запросити всіх разом з Укрпоштою вболівати за збірну України з футболу на Євро-2024».

Головною метою випуску марки «Україно, вперед!» стало не лише підтримати національну збірну з футболу на Євро-2024, а й створити символ солідарності та патріотизму, що об'єднує всіх українців навколо спільної мети.

«Для збірної України надзвичайно важливо відчувати підтримку уболівальників. Головна пошта України за підтримки Української асоціації футболу випустила марку, яка символізує обʼєднання всієї країни навколо футболу. Навіть у такі важкі для України часи важливо залишатися єдиною нацією, берегти і примножувати наші традиції і продовжувати вболівати за збірну. Впевнений, що ця марка користуватиметься попитом серед колекціонерів та стане гарним сувеніром для вболівальників», – розповів головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Тираж марки «Україно, вперед!» – 560 000 примірників. Номінал марки – U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент – 15,00 грн).