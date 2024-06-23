Галущенко повідомив, чи готується нове підвищення тарифів на електроенергію

За словами Галущенка, в ситуації війни непрофесійно давати будь-які прогнози на рік

В Україні наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Міністр відповів на питання щодо інформації про те, що нібито підвищення, яке нещодавно відбулося, це лише перший етап, і що наступним етапом є ціна 8 грн.

«Це неправда. Будь-яке рішення про тариф ухвалюється рішенням уряду, і воно має термін дії. Зараз, якщо ви подивитеся на це рішення, то воно було ухвалене на рік. Коли вона буде підвищена? Через рік? Давайте доживемо до наступного місяця, потім проживемо зиму, наприклад», - сказав він.

За словами Галущенка, наразі дуже важливо розуміти, що йде війна, енергетика наразі є другою ціллю після ЗСУ. Очільник Міненерго висловив думку, що в ситуації війни взагалі непрофесійно давати якісь прогнози на рік.

«Енергетика постійно під ударом, навіть якщо ми це щоденно не комунікуємо. Казати, що буде через рік – мені здається, що це нечесно», – вважає він.

Він сказав, що не може у деталях і гігаватах говорити про втрати, «але втрати сьогодні у гідрогенерації дуже великі, бо ворог постійно атакує гідроенергетику».

Як повідомлялося, Кабмін 31 травня підвищив тариф на електрику для населення з 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-год. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.