Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги
Квитки на рейси можна придбати в застосунку «Укрзалізниці»
фото з відкритих джерел

Два поїзди курсуватимуть із Закарпаття до Києва

З 6 лютого «Укрзалізниця» запускає два нові нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №234/233 Рахів – Київ:

  • відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва – о 13:12;
  • зворотний рейс: із Києва о 15:21, зі Львова – о 23:51, прибуття до Рахова – о 07:50.

Як зазначається, цей маршрут особливо зручний для мешканців Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі.

Крім того, до складу поїзда входить група безпересадкових вагонів «Ковель – Рахів», які забезпечать пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю.

Поїзд №84/83 Солотвино – Київ:

  • відправлення з Солотвина о 19:52, прибуття до Львова о 05:00, до Києва – о 13:12;
  • зворотний рейс: із Києва о 15:21, зі Львова – о 23:16, прибуття до Солотвина – о 08:08.

За словами залізничників, цей потяг стане в пригоді жителям Тячева, Хуста, Виноградова та інших закарпатських міст.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила у застосунку більше персоналізованих функцій для користувачів.

Раніше «Укрзалізниця» підготувала нове меню з повноцінними обідами для своїх пасажирів. «Запускаємо в тестовому режимі повноцінні обіди на обраних поїздах «Укрзалізниці»! Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень у сервісі «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні компанії.

До слова, минулого року пасажири «Укрзалізниці» 17 218 разів звертались до залізничників з проханням знайти загублені речі. Компанія розповіла про найбільш несподівані знахідки.

Читайте також:

Теги: Київ Закарпаття Укрзалізниця бізнес Львів Івано-Франківщина потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень
В Україні запроваджено екстрені відключення світла
23 грудня, 2024, 14:44
Регуляторні органи та державні компанії мають побудувати діалог із бізнесом щодо тарифної політики, додав голова офісу гендиректора «Метінвесту»
Через тарифи державних монополій ми втрачаємо основні експортні ринки – «Метінвест»
26 грудня, 2024, 12:47
У Львові 1 січня зловмисник загасив і пошкодив Ханукальну менору, встановлену на руїнах синагоги
Поліція встановила особу зловмисника, який пошкодив Ханукальну менору у Львові
2 сiчня, 11:07
За планом крематорій запрацює до кінця цього року
В одній із західних областей розпочинається будівництво крематорію
3 сiчня, 06:39
Рятувальники ліквідували пожежу близько восьмої ранку
Аварія на підстанції в Деснянському районі Києва: енергетики повернули світло (оновлено)
10 сiчня, 09:59
Чоловік під час конфлікту став наносити численні удари матері кулаками та ногами
Киянин жорстоко забив до смерті власну матір
13 сiчня, 23:18
У столиці також прогнозують сильний вітер
Синоптикиня Діденко попередила про сильні пориви вітру
16 сiчня, 22:50
Валерій Залужний зустрів Кіра Стармера у столиці
Залужний приїхав до Києва, щоб зустріти поважного гостя (фото)
16 сiчня, 10:20
Байден пояснив, чому здійснив візит до Києва у лютому 2023 року
Байден розповів, чому приїхав до Києва у лютому 2023 року
17 сiчня, 11:59

Бізнес

«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги
«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги
Netflix підвищить ціни на підписки через стрімке зростання кількості користувачів
Netflix підвищить ціни на підписки через стрімке зростання кількості користувачів
Найбільший виробник курятини в Україні зазнав масштабної хакерської атаки
Найбільший виробник курятини в Україні зазнав масштабної хакерської атаки
До Клубу білого бізнесу потрапили компанії, повʼязані з підсанкційними особами
До Клубу білого бізнесу потрапили компанії, повʼязані з підсанкційними особами
Слідство у справі Гринкевичів завершене. Бізнесмен прокоментував вручене йому обвинувачення
Слідство у справі Гринкевичів завершене. Бізнесмен прокоментував вручене йому обвинувачення
Регуляторні обмеження на енергоринку штучно гальмують імпорт – ICC
Регуляторні обмеження на енергоринку штучно гальмують імпорт – ICC

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
60K
Командування Медичних сил відреагувало на затримання головного психіатра ЗСУ
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2025
39K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
28K
Україна хоче поставити Путіна на коліна: Bild пояснив зміну стратегії війни
14K
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua