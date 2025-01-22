«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги
Два поїзди курсуватимуть із Закарпаття до Києва
З 6 лютого «Укрзалізниця» запускає два нові нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Поїзд №234/233 Рахів – Київ:
- відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва – о 13:12;
- зворотний рейс: із Києва о 15:21, зі Львова – о 23:51, прибуття до Рахова – о 07:50.
Як зазначається, цей маршрут особливо зручний для мешканців Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі.
Крім того, до складу поїзда входить група безпересадкових вагонів «Ковель – Рахів», які забезпечать пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю.
Поїзд №84/83 Солотвино – Київ:
- відправлення з Солотвина о 19:52, прибуття до Львова о 05:00, до Києва – о 13:12;
- зворотний рейс: із Києва о 15:21, зі Львова – о 23:16, прибуття до Солотвина – о 08:08.
За словами залізничників, цей потяг стане в пригоді жителям Тячева, Хуста, Виноградова та інших закарпатських міст.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила у застосунку більше персоналізованих функцій для користувачів.
Раніше «Укрзалізниця» підготувала нове меню з повноцінними обідами для своїх пасажирів. «Запускаємо в тестовому режимі повноцінні обіди на обраних поїздах «Укрзалізниці»! Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень у сервісі «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні компанії.
До слова, минулого року пасажири «Укрзалізниці» 17 218 разів звертались до залізничників з проханням знайти загублені речі. Компанія розповіла про найбільш несподівані знахідки.
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