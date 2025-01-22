«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги

Квитки на рейси можна придбати в застосунку «Укрзалізниці»

Два поїзди курсуватимуть із Закарпаття до Києва

З 6 лютого «Укрзалізниця» запускає два нові нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №234/233 Рахів – Київ:

відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва – о 13:12;

зворотний рейс: із Києва о 15:21, зі Львова – о 23:51, прибуття до Рахова – о 07:50.

Як зазначається, цей маршрут особливо зручний для мешканців Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі.

Крім того, до складу поїзда входить група безпересадкових вагонів «Ковель – Рахів», які забезпечать пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю.

Поїзд №84/83 Солотвино – Київ:

відправлення з Солотвина о 19:52, прибуття до Львова о 05:00, до Києва – о 13:12;

зворотний рейс: із Києва о 15:21, зі Львова – о 23:16, прибуття до Солотвина – о 08:08.

За словами залізничників, цей потяг стане в пригоді жителям Тячева, Хуста, Виноградова та інших закарпатських міст.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила у застосунку більше персоналізованих функцій для користувачів.

Раніше «Укрзалізниця» підготувала нове меню з повноцінними обідами для своїх пасажирів. «Запускаємо в тестовому режимі повноцінні обіди на обраних поїздах «Укрзалізниці»! Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень у сервісі «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні компанії.

До слова, минулого року пасажири «Укрзалізниці» 17 218 разів звертались до залізничників з проханням знайти загублені речі. Компанія розповіла про найбільш несподівані знахідки.