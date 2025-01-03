В одній із західних областей розпочинається будівництво крематорію

За планом крематорій запрацює до кінця цього року

У Львові стартувало будівництво крематорію

Вчора, 2 січня, у Львові заклали капсулу для крематорію. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Цей крематорій стане частиною Голосківського кладовища.

«За планом крематорій запрацює до кінця цього року. Проєкт обрали на архітектурному конкурсі ще у 2021 році. Розумію, що це питання може бути дискусійним, але кожна родина і кожна людина повинні мати право вибору», – пише Садовий.

Зараз точно невідомо скільки загалом коштуватиме крематорій. Лише його архітектурну частину, без печей та технічного обладнання, раніше оцінювали приблизно у 200 млн грн.

Майбутній крематорій складатиметься з кам’яного приміщення та місця для прощань, а довкола будуть місця для поховання праху – колумбарій. Також передбачено внутрішній дворик, який пролягатиме від головного входу до зали прощань та кремаційних печей.

Додамо, що Голосківський цвинтар зараз є єдиним діячим у місті із всіх 12. На решті дозволяють ховати лише родичів померлих.

Нагадаємо, в Україні працюють лише три крематорії: у Києві, Харкові та Одесі.