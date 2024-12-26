Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Через тарифи державних монополій ми втрачаємо основні експортні ринки – «Метінвест»

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Через тарифи державних монополій ми втрачаємо основні експортні ринки – «Метінвест»
Регуляторні органи та державні компанії мають побудувати діалог із бізнесом щодо тарифної політики, додав голова офісу гендиректора «Метінвесту»
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» має прибуток, на відміну від бізнесу, і може не підвищувати тариф на вантажні перевезення – «Метінвест»

В умовах, коли державні монополії суттєво підвищують тарифи на енергію та перевезення, думати про майбутнє дуже важко, адже бізнес втрачає основні експортні ринки та перейшов у режим виживання. Про це розповів голова офісу генерального директора Групи «Метінвест» Олександр Водовіз на конференції «Україна та світ попереду», який організували NV за підтримки The Economist.

За словами Водовіза, «Метінвест» вже зіткнувся зі значним зростанням операційних витрат та зниженням конкурентоспроможності, що призвело до зупинення Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Тож зараз стратегія групи полягає у збереженні колективу та підтримці поточних операцій. А додаткове зростання тарифів лише послабить позиції бізнесу.

«Сьогодні у нас зупинений ІнГЗК, це 4 тисячі людей без роботи, для яких ми намагаємося зробити все можливе – працевлаштувати на інших активах, допомогти. Дві причини зупинення активу – високі тарифи на електроенергію та на перевезення залізницею. Ми не дострілюємо по собівартості до наших якірних ринків. І зараз ми бачимо, що «Укрзалізниця» хоче знову підвищити тарифи на 37%. Пропонується майже чотирикратне підвищення тарифу на транспортування газу, а тариф на передачу електрики вже підвищили на 30%. У таких умовах думати про майбутній розвиток дуже важко. Ми увімкнули режим виживання і стараємось якось зберегти те, що маємо», – сказав він.

Голова офісу гендиректора «Метінвесту» додав, що регуляторні органи та державні компанії мають побудувати діалог із бізнесом щодо тарифної політики. Адже бізнес є основним споживачем послуг цих компаній, і їхні рішення впливатимуть на діяльність підприємств та показники української економіки.

«Так, «Укрзалізниця» має свої витрати, багато чого зробила, допомогла з евакуацією. Але треба також дивитися вперед. «УЗ» останні два роки прибуткова, а ми маємо збитки. У них за 2024 рік близько 6 мільярдів кешу, а у нас немає кешу. Вони не хочуть реструктуризувати свої зобов’язання, а приватному бізнесу треба це робити по бондах і т.д. І, головне, у нас зараз з державними монополістами немає дискусії – ні з НКРЕКП, ні з «УЗ», от в чому біда», – зауважив він.

Раніше ОП Укрметалургпром (УМП) також закликало прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра з відновлення Олексія Кулеби не підвищувати тариф на вантажні перевезення «Укрзалізниці»: там зауважили, що Міністерство розвитку громад та територій України проводить кулуарні обговорення з «УЗ» без участі бізнес спільноти, тим часом наслідки підвищення тарифів для економіки України будуть катастрофічні, і загрожують Україні зупинкою стратегічних підприємств та суттєвим скороченням валютної виручки.

Читайте також:

Теги: перевезення Україна бізнес Укрзалізниця тарифи НКРЕКП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога тривала у Києві майже дві години
Повітряна тривога тривала у Києві майже дві години
29 листопада, 01:34
Від 24 лютого 2022 року на війні загинуло менше 80 тисяч українців
Зеленський розкрив втрати українців у війні
2 грудня, 22:19
Після промови президент вручив нагороди, зокрема ордени «Золота Зірка» Героям України
Завдяки вам тримається Україна: Зеленський привітав воїнів з Днем Збройних сил
6 грудня, 11:25
Дональд Трамп заявив, що нібито Володимир Зеленський і Україна хотіли б укласти мирну угоду
«Настав час діяти». Трамп на тлі подій у Сирії звернувся до «ослабленого» Путіна
8 грудня, 11:51
Болгарська слідча група BG Elves повідомила про виявлення мережі болгарських компаній, що належать громадянину Грузії та пов’язані з поширенням проросійського впливу в Румунії
Болгарія планує створити парламентську комісію для боротьби з російським впливом
11 грудня, 04:54
Марія Берлінська: Ми перебуваємо на початку третьої світової війни
Марія Берлінська: Ми перебуваємо на початку третьої світової війни
12 грудня, 13:23
Прогноз погоди на 13 грудня
Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
13 грудня, 06:00
Легітимність цих виборів не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі, опозиційні партії та народ
Грузія: проросійська влада призначає президента, опозиція оточила парламент
14 грудня, 07:58
На одній із деталей «Орєшніка» було знайдено серійний номер та дату виробництва
Експерти піддали сумніву існування «Орєшніка»: результати дослідження
23 грудня, 19:09

Економіка

Через тарифи державних монополій ми втрачаємо основні експортні ринки – «Метінвест»
Через тарифи державних монополій ми втрачаємо основні експортні ринки – «Метінвест»
Програму пільгової іпотеки «єОселя» розширять на аграріїв
Програму пільгової іпотеки «єОселя» розширять на аграріїв
Холдинг Фірташа Ostchem відреагував на повідомлення про банкрутство
Холдинг Фірташа Ostchem відреагував на повідомлення про банкрутство
Кабмін продовжив заборону на експорт солі, газу, золота
Кабмін продовжив заборону на експорт солі, газу, золота
Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів
Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів
Україна отримала перший транш від заморожених російських активів
Україна отримала перший транш від заморожених російських активів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 грудня 2024
33K
Тонни золота і срібла: 250 затонулих кораблів зі скарбами виявлено неподалік Португалії
13K
«Кароліна – не рабиня України. Вона просто хоче грошей!» Як поживає Ані Лорак у Росії
13K
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Демограф пояснила, яка небезпека чекає на Україну після скасування військового стану

Новини

Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Вчора, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Вчора, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
24 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua