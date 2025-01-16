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Синоптикиня Діденко попередила про сильні пориви вітру

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Синоптикиня Діденко попередила про сильні пориви вітру
У столиці також прогнозують сильний вітер
фото: glavcom.ua

Характерною особливістю погодніх умов 17 січня стане сильний північно-західний вітер

У п’ятницю, 17 січня, в Україні прогнозується сильний північно-західний вітер, а на Лівобережжі України можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, характерною особливістю погодніх умов 17 січня стане сильний північно-західний вітер. У Києві 17 січня буде хмарно, без значних опадів, температура коливатиметься в межах 0…+2°C. У столиці також прогнозують сильний вітер.

Повідомляється, що вночі холодне повітря охопить Закарпаття, Поділля, Чернівецьку область та південні регіони. В цих областях температура знизиться до 0…-4°C. У решті областей очікується близько 0°C.

Вдень найтепліше буде в західних і південних областях – від +1 до +5°C, а на решті території – 0…+3°C.

Діденко повідомила, що на Лівобережжі очікуються мокрий сніг і дощ. Правий берег України залишиться без істотних опадів.

Синоптикиня Діденко попередила про сильні пориви вітру фото 1

«Краще завтра сховати голову під теплу шапку чи хустку, щоб потім не лежати вдома із сумними очима, закутаним горлом і червоним носом», – написала Діденко.

Надалі в Україні переважатиме тепла погода. Найближче похолодання, до морозів, очікується орієнтовно з 23-24 січня.

Теги: погода Наталка Діденко вітер повітря Закарпаття

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