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«Укрзалізниця» презентувала нові функції у застосунку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» презентувала нові функції у застосунку
Користувач тепер може вказати свою стать та дату народження. Так «Укрзалізниця» хоче у майбутньому персоналізувати вітання в особливі і святкові дні
фото: Укрзалізниця

Аби нові функції були доступними – варто оновити застосунок

Компанія запустила у застосунку більше персоналізованих функцій для користувачів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Так, тепер можна поширювати квитки між акаунтами. Для цього варто створити профіль пасажира, для якого купується квиток, вказавши його ПІБ та номер телефону (на який зареєстрований акаунт).

«Придбаний квиток автоматично зʼявиться в акаунті пасажира, а обіймашки за подорож будуть нараховані йому. Важливо: перевірте, чи збігаються вказані вами дані з інформацією в акаунті пасажира – система автоматично перевіряє відповідність», – пояснюють у компанії.

Наступним оновленням є додаткова персоналізація. Користувач може вказати свою стать та дату народження. Так «Укрзалізниця» хоче у майбутньому персоналізувати вітання в особливі і святкові дні.

Також зʼявляться «обіймашки» за дитячі квитки. Тобто, батьки, які подорожують із дітьми, отримуватимуть «обіймашки» за кожен придбаний дитячий квиток. 

І, компанія впровадила зручну навігацію в програмі лояльності «Залізні друзі». «Укрзалізниця» пояснює, що впроваджені категорії полегшать пошук пропозицій, а серед них як традиційні, так і спеціальні підбірки:

  • дітям;
  • дозвілля;
  • здоровʼя;
  • бізнес ветеранів – пропозиції від захисників та ветеранів, які розвивають власну справу;
  • зроблено в Україні – бренди, що виробляють продукцію та працюють усередині країни.

Раніше «Укрзалізниця» підготувала нове меню з повноцінними обідами для своїх пасажирів. «Запускаємо в тестовому режимі повноцінні обіди на обраних поїздах «Укрзалізниці»! Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень у сервісі «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні компанії.

Протягом цього тижня відбудеться тестування нового меню на деяких найдовших рейсах.

До слова, «Укрзалізниця» пропонує Мінрегіону провести індексацію тарифів на вантажоперевезення на 37%. У результаті цього «УЗ» планує додатково отримати 26 млрд грн надходжень від бізнесу. Втім, рішення про індексацію ще має затвердити Кабінет міністрів. Наслідки такого рішення – втрата конкурентоздатності нашої продукції та скорочення робочих місць, пише GMK Center.

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Теги: Укрзалізниця бізнес квиток подорож

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