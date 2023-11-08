Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрзалізниця» засекретила свої фінансові показники. Експерт пояснив причину

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укрзалізниця» засекретила свої фінансові показники. Експерт пояснив причину
Експерт наголосив, що з 2021 року залізничні тарифи для більшості наших вантажів зросли в 2,4 рази
фото: glavcom.ua

Укрзалізниця декларує десятки мільярдів гривень інвестицій у 2023 році. На що йдуть ці гроші?

«Укрзалізниця» не працює над нарощенням обсягу перевезень і розвитком сервісу, через що ці обсяги постійно падають. В таких умовах постійне підвищення тарифів на перевезення, до якого вдається компанія, не має жодного ефекту, адже гроші просто зникають, не даючи результат. Про це розповів у інтерв’ю президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков. 

Він зауважив, що падіння обсягів перевезень залізницею з 2022 року відразу удвічі і подальша стагнація в компанії не дає можливості сказати, наскільки ефективна політика Укрзалізниці в питаннях нарощування обсягів перевезень.

«Я впевнений, що падіння могло бути не вдвічі, а істотно меншим, адже підприємства продовжують працювати, і є запит на перевезення продукції через західні прикордонні переходи до портів ЄС, але за умови прийнятного рівня витрат на доставку. Зараз вони величезні: їх зниження дозволило б збільшити продажі української продукції на експорт, і від цього виграла б сама «Укрзалізниця». Тобто, здешевлюючи перевезення продукції на експорт, «Укрзалізниця» допомогла б запустити економіку і кратно збільшити свої доходи від перевезень», – пояснив експерт.

Натомість, через півтора року можна точно сказати: компанія нічого не робить задля того, щоб збільшити обсяги перевезень, наголосив експерт. У тому числі – не надає достатньої уваги «розшиттю» закордонних західних переходів, попри те, що декларує мільярдні інвестиції.

«Я переконаний, що не все було зроблено для того, щоб налагодити перевезення через західні прикордонні переходи. Вони як були рік тому на рівні 1,8-1,9 тисяч вагонів щодоби, так і залишаються. При цьому необхідні інвестиції не такі й грандіозні – мова йде про 25 мільйонів гривень по станції Мостиська, що в масштабах «Укрзалізниці» просто дрібниця», – акцентував Каленков.

Він нагадав, що «Укрзалізниця» декларує десятки мільярдів гривень інвестицій у 2023 році. Але на що йдуть ці гроші, невідомо, адже компанія засекретила свої фінансові показники.

«Державна монополія, що надає сервіс мільйонам клієнтів, повинна бути публічною, адже відсутність контролю створює поле для безконтрольної корупції і розтрат. За наявною у мене інформацією, у 2024 році УЗ планує збільшити собівартість послуг на 15 відсотків, адміністративних витрат – на 20%, збутових – на 24%. Але ми дізналися про це не від компанії, а з неофіційних розмов. Ми об'єктивно здивовані таким величезним планованим зростанням собівартості УЗ, адже на відміну від бізнесу, зростання собівартості у якого супроводжується падінням фінансових результатів і негативною реакцією акціонерів, «Укрзалізниця» все це зростання традиційно перекладає на своїх клієнтів через чергове зростання тарифів, і вони в черговий раз будуть змушені заплатити за неефективність УЗ», – підкреслив Каленков.

Він наголосив: з 2021 року залізничні тарифи для більшості наших вантажів зросли в 2,4 рази, і «Укрзалізниця» повинна просто купатися в грошах. Саме тому так багато питань до того, наскільки ефективно менеджмент компанії витрачає гроші, і чому «Укрзалізниця» весь час малює збитки або мінімальний прибуток. Адже це абсолютно неприйнятно для економіки і для ринку.

Теги: тарифи інвестиції експорт Укрзалізниця перевезення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європарламент підтримав ініціативу Єврокомісії щодо створення Фонду допомоги Україні (Ukraine Facility) на який заплановано виділити 50 млрд євро протягом 2024-2027 років
Україна за тиждень: ситуація в економіці та фінансових ринках
25 жовтня, 18:04
Якщо «Донбасенерго» не зможе заробити кошти на нормальне проходження опалювального періоду, то у компанії просто не буде коштів на проходження наступного опалювального сезону
«Донбасенерго» закликає встановити прайс-кепи на європейському рівні
18 жовтня, 17:34
США готуються до одночасної війни з Росією та Китаєм – ЗМІ
США готуються до одночасної війни з Росією та Китаєм – ЗМІ
12 жовтня, 23:57
Між Бердичевом та Козятином з рейок зійшли вагони: змінено маршрут поїздів
Між Бердичевом та Козятином з рейок зійшли вагони: змінено маршрут поїздів
13 жовтня, 03:44
У ОАЕ бажаючі зможуть скористатись повітряними таксі
ОАЕ розпочнуть використання аеротаксі: як воно працює (фото)
20 жовтня, 14:20
Енергетичний комітет має контролювати погашення боргів в енергетиці – Центр Разумкова
Енергетичний комітет має контролювати погашення боргів в енергетиці – Центр Разумкова
15 жовтня, 16:50
Нові правила спрямовані на закриття лазівок та шляхів обходу обмежень Китаєм
США обмежать Китай у доступі до високих технологій: подробиці від Bloomberg
16 жовтня, 13:07
За словами Шмигаля, тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін
Опалювальний сезон. Шмигаль пояснив, що буде з тарифами та субсидіями
20 жовтня, 20:20
«Укрпошта» вперше за два роки підвищила тарифи на передплату
«Укрпошта» вперше за два роки підвищила тарифи на передплату
31 жовтня, 10:02

Бізнес

«Укрзалізниця» засекретила свої фінансові показники. Експерт пояснив причину
«Укрзалізниця» засекретила свої фінансові показники. Експерт пояснив причину
ЗМІ: Власники компаній Ecosoft та Аквафор продовжують працювати в Росії
ЗМІ: Власники компаній Ecosoft та Аквафор продовжують працювати в Росії
НКРЕКП заявляє про подальшу лібералізацію ринку електроенергії
НКРЕКП заявляє про подальшу лібералізацію ринку електроенергії
Півмільярда росіянам? «Укрзалізниця» купила цистерни з російським слідом
Півмільярда росіянам? «Укрзалізниця» купила цистерни з російським слідом
Financial Times розповіло, скільки британських компаній порушують санкції проти РФ
Financial Times розповіло, скільки британських компаній порушують санкції проти РФ
Федерація роботодавців просить Міненерго посприяти погашенню боргів державних шахт за електроенергію
Федерація роботодавців просить Міненерго посприяти погашенню боргів державних шахт за електроенергію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
13K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7609
Мохаммад Фараджаллах: Україна пішла на конфронтацію з усім арабським світом
6842
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
6042
Нагороди для військових. Три моменти, які варто знати
4204
Вартість життя у Німеччині: де найдорожче та найдешевше

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту