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США готуються до одночасної війни з Росією та Китаєм – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
США готуються до одночасної війни з Росією та Китаєм – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати та їхні союзники мають бути готовими стримати і перемогти обох супротивників одночасно

Сполучені Штати Америки повинні готуватися до можливості одночасної війни з Росією та Китаєм. Для цього необхідно розширити свої Збройні сили та провести модернізацію ядерної зброї. Про це повідомляє Reuters.

Це рішення було прийнято двопартійною комісією зі стратегічної політики, яка була призначена Конгресом США.

Ця доповідь була опублікована в умовах поглиблення напруженості у відносинах з Китаєм через Тайвань та інші проблеми, а також загострення конфлікту з Росією через її вторгнення в Україну.

Високопоставлений чиновник, який брав участь у доповіді, відмовився повідомити, чи свідчать брифінги розвідки про будь-яку співпрацю Китаю і Росії в галузі ядерної зброї.

«Ми стурбовані. Між ними може бути якась остаточна координація, яка приведе нас до цієї конструкції двох воєн», – сказав чиновник.

Доповідь, представлена в четвер, суперечить позиції президента США Джо Байдена, який вважає, що нинішнього ядерного арсеналу Сполучених Штатів достатньо для стримування об'єднаних сил Росії та Китаю.

«Сполучені Штати та їхні союзники мають бути готовими стримати і перемогти обох супротивників одночасно. Міжнародний порядок, очолюваний США, і цінності, які він відстоює, перебувають під загрозою з боку авторитарних режимів Китаю і Росії», – заявила Комісія зі стратегічної політики.

Reuters пише, що отримані результати перевернуть нинішню стратегію національної безпеки США, яка закликає до перемоги в одному конфлікті і стримування іншого.

Також це потребуватиме величезного збільшення витрат на оборону за невизначеної підтримки Конгресу.

«Ми усвідомлюємо бюджетні реалії, але ми також вважаємо, що нація повинна робити ці інвестиції», – заявили колишня помічниця міністра оборони з глобальних і стратегічних питань Меделін Кридон.

Раніше повідомлялося, що Росія звинуватила США в підготовці випробувань ядерної зброї і пригрозила відповіддю.

Теги: росія інвестиції війна чиновник Тайвань

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