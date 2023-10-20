ОАЕ розпочнуть використання аеротаксі: як воно працює (фото)

Технологія повітряних таксі уже тестується у Китаї, а у ОАЕ з'явиться через 2-3 роки

Новаторський погляд на майбутнє транспорту можна цими днями побачити на виставці Gitex Global у Дубаї. Серед вражаючих інновацій і технологічних чудес особливо привертають увагу повітряні таксі. У 2026 році в ОАЕ буде запущено цього виду транспорту, пише Khalej Times.

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На виставці Gitex Global компанія Autoflight представила своє власне безпілотне електричне повітряне таксі. Воно летить в повітрі через використання технології повітряних крил, злітаючи вертикально аналогічно вертольоту. Повітряне таксі може підійматись на висоту 150 метрів і розвиває швидкість до 250 км/год.

Аеротаксі заряджається за допомогою спеціальної станції з мегаватною системою підзарядки, створеної спеціально для транспортних засобів. Система зарядки Megawatt була створена спеціально для великовантажних автомобілів і має можливість заряджати від 1 МВт до 3 МВт.

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Згідно з чинним законодавством, повітряне таксі має керуватися людиною. Тож у таксі буде пілот та чотири пасажири на кожну поїздку.

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Очікується, що 2026 року розпочнуться авіаперевезення на аеротаксі в Абу-Дабі і далі по всій країні. Це дозволить скоротити час поїздок на автомобілі з 60-90 хвилин до 10-20 хвилин польоту повітряним таксі.

Компанія Autoflight зі штаб-квартирою в Німеччині створила своє виробництво в Китаї, де таксі також проходять додаткове тестування. Після випробувального польоту протягом 1000 годин аеротаксі уже використовується для перевезення вантажів у Китаї та незабаром буде доступне на ринку для перевезення людей.

В даний час в Китаї вироблено і експлуатується три літаки. «Оскільки вони використовуються для перевезення вантажів, ними керує дистанційний пілот», – сказала системний інженер німецької компанії Люсіль Буссман.

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«Ми очікуємо, що він буде повністю готовий через 2 роки та стане доступним для компаній, які хочуть використовувати його як повітряне таксі. Компанія веде переговори з кількома організаціями в ОАЕ і сподівається, що вони знайдуть там нових покупців. Нас також запросили показати цей літак на Dubai Airshow цього року, і ми дуже раді цьому», – додала вона.

До слова, Міністерство внутрішніх справ надало українським водіям можливість замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Про це повідомила пресслужба МВС.Сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі, оскільки там перебуває чи не найбільше громадян України, які з певних причин не можуть поки що повернутись.