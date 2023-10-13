Між Бердичевом та Козятином з рейок зійшли вагони: змінено маршрут поїздів

Через аварію змінено маршрут ряду пасажирських поїздів

Між Бердичевом та Козятином з рейок зійшло кілька вантажних вагонів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через аварію змінено маршрут ряду пасажирських поїздів.



Через Жмеринку та Підволочиськ із затримкою до 2 годин слідуватимуть наступні поїзди:

7 Київ – Чернівці,

95 Київ – Рахів,

49 Київ – Трускавець.

Потяг 23 Київ – Хелм слідує за зміненим маршрутом через Коростень та Шепетівку з затримкою, близько 1 години.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом поїзд 78 Ковель – Одеса рухатиметься через Бердичів, Житомир, Фастів та Козятин з можливою затримкою до 3 годин.

Поїзд 6 Ясіня – Запоріжжя також обиратиме маршрут через Шепетівку, Коростень та Фастів із можливою затримкою до 3 годин, не зупиняючись на станції Бердичів.

«Пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довеземо до Фастова поїздом 78 з наступною пересадкою на придбані місця. Пасажирів цього рейсу ДО Бердичева готуємо до пересадки на поїзд 88 у Фастові», – повідомили в «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що на вокзальних комплексах та в поїздах Укрзалізниці розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких – контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в жовтні «Укрзалізниця» запустить маршрут «Варшава-Рава -Руська-Брюховичі», а в листопаді – маршрут «Чоп-Прага». Для маршрутів використовуватимуть рухомий склад сусідніх країн. Євген Лященко пояснив, що для повноцінного маршруту зі Львова до Варшави потрібно модернізувати 54 км євроколії на ділянці Рава-Руська – Брюховичі.