Металургійна галузь погодилася на контрольоване відкриття експорту металобрухту, однак механізм розподілу квоти має одночасно захищати потреби українських підприємств і забезпечувати максимальні надходження до бюджету. Про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів Олена Колесникова, коментуючи ініціативу Мінекономіки щодо запуску аукціонів.

За її словами, Мінекономіки запропонувало запровадити електронні аукціони на право експорту брухту через систему Prozorro: проєкт постанови вже погоджено і найближчим часом його може розглянути Кабінет Міністрів.

«Документ передбачає, що обсяг квоти та стартову ціну визначатиме Мінекономіки. Наша ж позиція полягає в тому, що загальна експортна квота не повинна перевищувати 200 тис. тонн, інакше українська металургія не зможе відновити виробництво. А стартова ціна за право експорту має становити щонайменше €80 за тонну», – підкреслила Колесникова.

Наразі, за її словами, обговорюється стартова ціна на рівні €27 за тонну, і ця цифра є суттєво заниженою.

За реалізації всієї квоти у 200 тис. тонн за ціною €27 бюджет отримає близько €5,4 млн. За стартової ціни €80 надходження становитимуть щонайменше €16 млн. Різниця становить €10,6 млн.

«Це суттєві додаткові надходження для держави в умовах війни», – наголосила Колесникова.

Вона також звернула увагу на ризик узгоджених дій учасників аукціонів, через які кінцева ціна може залишитися близькою до стартової. Саме тому, на думку галузі, стартовий рівень €80 за тонну краще захищає фінансові інтереси держави й водночас залишається прийнятним для брухтозаготівельників.

Окремим ризиком Колесникова назвала можливий дефіцит сировини для українських металургійних підприємств.

«Українські металургійні підприємства намагаються втриматись та відновитись після значних руйнувань, тоді як їхні іноземні конкуренти працюють у мирних умовах. Якщо в Україні буде бракувати брухту, українським заводам доведеться конкурувати з іноземними покупцями за сировину, необхідну для відновлення виробництва», – зазначила вона.

За її словами, рішення уряду щодо експорту брухту має одночасно враховувати потреби вітчизняної металургії та забезпечувати належні надходження до державного бюджету.