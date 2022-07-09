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    Бізнес

    В Україні накладено арешт ще на 5,9 млрд грн активів, пов’язаних з Росією

    Накладено арешт на корпоративні права підприємств, пов&rsquo;язаних із РФ - В Україні накладено арешт ще на 5,9 млрд грн активів, пов’язаних з Росією
    Накладено арешт на корпоративні права підприємств, пов’язаних із РФ
    фото ілюстративне

    На Кіровоградщині виявлено підприємства, дохід яких виводився до РФ

    В Україні накладено арешт на 5,9 млрд грн на корпоративні права ще кількох підприємств, пов’язаних з Росією. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

    Оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області встановили кілька підприємств, в яких від 25 до 98% статутного капіталу володіють громадяни Російської Федерації. Діяльність зазначених підприємств пов’язана з наданням в оренду нерухомого майна, вирощуванням зернових культур та литтям чавуну. Отриманий дохід виводився до країни-агресорки.

    Із метою унеможливлення подальшого виведення коштів, які можуть використовуватися для підтримки окупаційної армії та інших незаконних військових збройних формувань, а також переоформлення права власності, на корпоративні права підприємств судом було накладено арешт. Загальна вартість – 5,9 млрд грн.

    Кримінальне провадження розслідується за ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Його здійснюють слідчі слідчого управління поліції у Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

    Раніше було накладено арешт на корпоративні права підприємства, пов’язаного з РФ, на понад 4,6 млрд грн.

    У Департаменті стратегічних розслідувань створено оперативний штаб з виявлення та відчуження фінансових і майнових ресурсів юридичних осіб та громадян РФ і Білорусі, які своєю діяльністю сприяють війні в Україні. Усі вилучені активи будуть стягнуті на користь держави.

    Раніше повідомлялося, що в Україні арештували активи дочірніх підприємств Російської Федерації на 2,1 млрд грн. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

    Теги: Національна поліція України росія окупанти війна арешт Україна окупація #stoprussia
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    В Україні накладено арешт ще на 5,9 млрд грн активів, пов’язаних з Росією