В Україні накладено арешт ще на 5,9 млрд грн активів, пов’язаних з Росією

На Кіровоградщині виявлено підприємства, дохід яких виводився до РФ

В Україні накладено арешт на 5,9 млрд грн на корпоративні права ще кількох підприємств, пов’язаних з Росією. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області встановили кілька підприємств, в яких від 25 до 98% статутного капіталу володіють громадяни Російської Федерації. Діяльність зазначених підприємств пов’язана з наданням в оренду нерухомого майна, вирощуванням зернових культур та литтям чавуну. Отриманий дохід виводився до країни-агресорки.

Із метою унеможливлення подальшого виведення коштів, які можуть використовуватися для підтримки окупаційної армії та інших незаконних військових збройних формувань, а також переоформлення права власності, на корпоративні права підприємств судом було накладено арешт. Загальна вартість – 5,9 млрд грн.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Його здійснюють слідчі слідчого управління поліції у Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Раніше було накладено арешт на корпоративні права підприємства, пов’язаного з РФ, на понад 4,6 млрд грн.

У Департаменті стратегічних розслідувань створено оперативний штаб з виявлення та відчуження фінансових і майнових ресурсів юридичних осіб та громадян РФ і Білорусі, які своєю діяльністю сприяють війні в Україні. Усі вилучені активи будуть стягнуті на користь держави.

Раніше повідомлялося, що в Україні арештували активи дочірніх підприємств Російської Федерації на 2,1 млрд грн. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.