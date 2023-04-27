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Вартість бензину може зрости вдвічі: чого очікувати на ринку пального

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вартість бензину може зрости вдвічі: чого очікувати на ринку пального
Влітку зросте податок на пальне
фото ілюстративне

Фахівці пояснюють, державі потрібно насамперед врегулювати ситуацію з пальним

Українці хвилюються: чи не подорожчає найближчим часом вартість пального, адже ріст цін традиційно очікують весною, коли стартують активні весняно-польові роботи і на пальне збільшується попит. До того ж всі пам’ятають торішню паливну кризу, коли під час війни бензин та дизель зникли з АЗС на тривалий час. Чого зараз очікувати споживачам на ринку нафтопродуктів, сайту ТСН.ua розповів Сергій Куюн, директор консалтингової групи «А-95».

За словами експерта, зараз немає жодних побоювань щодо зростання вартості пального в Україні.

«Його заготовили дуже багато. І це, відповідно, не дозволяє цінам на нього зростати. Навіть навпаки, ми бачимо, що кожен тиждень, або кожні десять днів – ціна на пальне поступово зменшується. Наприклад, просідає ціна в гурті, не на багато, але все ж – за тиждень на 25-50 к. В роздрібній торгівлі теж фіксується зменшення вартості палива – за два тижні на 1 грн. І я думаю, що ще є потенціал для подальшого зниження цін на пальне. Гадаю, на 1-2 грн ціни можуть ще впасти, як на бензин, так і на дизель», – каже Сергій Куюн.

Натомість якщо говорити про повернення розміру ПДВ першого липня до довоєнних параметрів, то це дійсно буде чуттєво для споживача.

«Йдеться не тільки про ПДВ, яке зараз становить 7%, а планується у розмірі 20%, а також і про збільшення акцизів на пальне. Якщо перерахувати ці податки та накласти їх на ціну, то виходить, що бензин подорожчає на 10-11 грн за літр, дизельне пальне на 7-8 грн за літр, а скраплений газ на 3,5 грн», – пояснює фахівець.

На думку експерта, для того, щоб зупинити здорожчання бензину та дизелю потрібно реформувати систему оподаткування нафтопродуктів, адже «є цілком реальні варіанти пом’якшити зростання цін та паралельно забезпечити надходження збільшених податків до бюджету».

«Особливо, що стосується ПДВ, то є дуже великі ризики, що 20-відсоткова ставка поверне на ринок масові схеми по ухилянню від сплати податку на додану вартість – торгівлю без касових апаратів, необліковану готівку, з використанням «податкових ям», фіктивних документів та інше. На жаль, у нас держава не вміє збирати ПДВ, проте, акцизний збір збирається набагато краще. Тому зараз обговорюється концепція для того, щоб рівень ПДВ зберегти максимально низьким. В теперішньому вигляді – 7%, він вбив всі тіньові схеми на ринку. Тепер ділкам просто не вигідно цим займатися, вони нічого на цьому не заробляють», – додав він.

Саме тому, на думку Куюна, ПДВ потрібно залишити таким як зараз, а завдання по наповненню бюджету вирішити шляхом підвищення акцизів.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомляв, що влітку зросте податок на пальне.

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Теги: пальне бензин дизельне пальне

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