В Україні впали ціни на пальне: статистика за місяць

За місяць ціни впали від 2,5 до 10,5%

Сьогодні, 28 лютого, в Україні знизилися роздрібні ціни на бензин, автогаз та дизельне пальне, порівняно з попереднім торговим днем. За місяць ціни впали від 2,5 до 10,5%. Такі дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

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За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,58 грн за літр (-0,05 грн), на дизельне паливо – 50,00 грн за літр (-0,30 грн), на автогаз – 24, 04 грн за літр (-0,13 грн).

Порівняно з кінцем січня бензин подешевшав на -2,4%, дизельне пальне на 5,1%, автогаз – на 10,5%.

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Нагадаємо, Європейський парламент підтримав заборону на продаж паливних авто з 2035 року.