Від олії до iPhone: мита Трампа спровокували ажіотаж у магазинах США

Американці спустошують полиці супермаркетів через мита Трампа

Багато американських споживачів упевнені, що введені Трампом мита призведуть до різкого зростання цін на товари повсякденного попиту та продукти в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Іndependent.

За оцінками дослідницької організації Tax Foundation, нові мита коштуватимуть американцям $3,1 трлн у найближчі десять років. А це тільки 2025 року дасть додатково майже $2,1 тис. податків на одне домогосподарство. В аналітичному центрі Yake Budget Lab підрахували, що американські домогосподарства щорічно витрачатимуть у середньому на $3,8 тис. більше з 2026 року. Наприклад, рис може подорожчати вже найближчим часом на 10,3%, а овочі – на 4%.

Як вважають багато стривожених споживачів, запас тих продуктів, які довго зберігаються, може дещо полегшити чи хоча б відстрочити фінансові труднощі. Так, споживачі активно скуповують у мережевих магазинах Costco, Walmart та ін. зубну пасту, мило, бутильовану воду, рис, консерви, оливкову олію, соки, борошно, заморожену піцу та багато іншого. Як зазначає видання, хтось бере по 20 одиниць товару, оскільки «ніколи не знаєш, скільки тобі знадобиться».

Тим часом, за оцінками Consumer Technology Association, які публікує Financial Times, подорожчання торкнеться не лише продуктів, а й технологічних товарів, включаючи смартфони, ноутбуки, ігрові приставки, причому значною мірою. І, як повідомляє Bloomberg, американські споживачі закуповують як по 20 пляшок оливкової олії, так і iPhone.

Цікаво, що Туреччина може отримати зиск з нових митних тарифів США. Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек оцінив нові митні тарифи, що вводяться Сполученими Штатами, вказавши на їхні потенційні переваги для турецької економіки.

До слова, громадяни Канади прощаються зі США та продають житло, аби швидше забратись з країни.