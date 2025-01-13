Українські фермери купують та орендують землю у Польщі. Ціни вражають

Щодо оренди сільськогосподарської землі, ціни у Польщі коливаються від €600 до €1400 за гектар на рік

Попит на землю серед українських фермерів у Польщі зростає через сприятливі умови для ведення сільського господарства

Ціни на землю у Польщі значно варіюються, залежно від регіону, призначення та інших супутніх факторів. Вартість землі в країні коливається від €2,5 тис. до €50 тис. за гектар, при цьому середня ціна становить близько €10-20 тис. за гектар. Про це пише inPoland.

У гривнях це складає від 110 тис. до 2,21 млн грн за гектар, а середня ціна варіюється в межах 442-884 тис. грн за гектар (за курсом €1 ≈ 44,2 грн).

Як розповів Олег Науменко, співзасновник СВК «Ягідки», який за п’ять місяців побудував у Польщі ферму на гідропонному зрошенні, попит на землю серед українських фермерів у Польщі зростає через сприятливі умови для ведення сільського господарства та доступ до європейського ринку.

Щодо оренди сільськогосподарської землі, ціни у Польщі коливаються від €600 до €1400 за гектар на рік. У гривнях це становить 26,52-61,88 тис. грн за гектар на рік. На остаточну вартість оренди впливають такі фактори, як розташування, якість землі та інфраструктура.

Що впливає на вартість землі?

Земля поблизу великих міст та транспортних вузлів коштує значно дорожче.

Родючість землі є одним із ключових чинників ціноутворення.

Ціна сільськогосподарських угідь може відрізнятися від вартості землі під забудову або промислові потреби.

Наявність зрошувальних систем, доступ до доріг та електромереж суттєво підвищують вартість.

Проте варто враховувати високі початкові витрати на придбання або оренду землі та необхідність адаптації до польського законодавства. Відповідно, купівля чи оренда землі у Польщі може стати вигідною інвестицією для українських фермерів лише за умов ретельного планування та оцінки.

Нагадаємо, в Україні ціни на землю сільськогосподарського призначення зросли до найвищого рівня за весь час існування ринку землі у цій країні. Так, у травні 2024 року середньозважена ціна гектара становила 45 тис. грн. Автори дослідження зазначають, що ця ціна на 8,2% вища, ніж у квітні 2024 року, і на 5,6%, ніж у березні поточного року. Причому ціна земель із цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» була ще вищою й сягнула 46,2 тис. грн.