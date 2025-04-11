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Уряд продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Уряд продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла: деталі
Субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично абсолютній більшості тих, хто їх зараз отримує
фото: телеграм-канал прем‘єр-міністра України

Тарифи на тепло, гарячу воду і газ залишаться без змін

Кабінет міністрів продовжив дію пільгових цін на природний газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ до 31 жовтня 2025 року. Як передає «Главком», про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

Вартість газу в Україні під час війни регулюється Положенням про покладення спецобовʼязків на державні компанії. Кабмін вкотре продовжив дію відповідної ухвали.

Наприкінці березня уряд також продовжив пільгові ціни на газ для населення. Відповідно, тарифи на тепло, гарячу воду і газ залишаться без змін. Субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично абсолютній більшості тих, хто їх зараз отримує.

Механізм ПСО (механізм покладання спеціальних зобов'язань з постачання електроенергії для потреб населення - ред.) зобовʼязує «Нафтогаз Трейдинг» продавати газ постачальникам тепла і гарячої води для населення за фіксованою ціною – 7 420 грн за тисячу кубічних метрів.

До слова, з початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. У 32 випадках (88,9%) було виявлено порушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

За результатами перевірок було накладено 18 штрафних санкцій на суму 413,4 тис. грн, видано 23 приписи щодо приведення тарифів у відповідність до законодавства, а споживачам підлягає поверненню 948,9 тис. грн. Також 26 посадових осіб оштрафовано на 46,1 тис. грн.

Нагадаємо, як пише Financial Times, влітку 2024 року європейські трейдери використовують лише частину величезних сховищ природного газу в Україні. Російські атаки підвищили ризики, позбавивши зруйновану війною країну доходів.

Зазначається, що Україна має найбільші підземні сховища в Європі і минулого року надала компаніям ЄС цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні зими. Але обсяги європейського газу в червні та липні становили лише десяту частину ресурсу, який зберігався рік тому. Це пов'язано з весняними атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України, включно зі спорудами для зберігання газу.

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Теги: Кабмін тарифи опалювальний сезон газ комуналка

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