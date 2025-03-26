Уряд затвердив перелік заходів для організації поховань полеглих захисників

Фінансування поховань захисників здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів на відповідний рік, а також з інших джерел

Кабінет Міністрів України затвердив перелік заходів, пов'язаних з організацією та забезпеченням поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розпорядження Кабміну № 259-р від 25 березня 2025 року.

Перелік заходів, пов’язаних з організацією і забезпеченням проведення поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України включає наступне:

Забезпечення почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, виконували службові обов’язки та приймали присягу на вірність Українському народу. Відшкодування витрат на безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Відшкодування витрат на здійснене поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Організація та надання допомоги на проведення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, та поліцейських, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (відповідно до відомчої належності загиблого (померлого). Компенсація матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України на дату загибелі (смерті) військовослужбовця, особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби (відповідно до відомчої належності загиблого (померлого).

Згідно з розпорядженням, міністерствам, обласним та Київській міській державним (військовим) адміністраціям, а також іншим державним органам доручено забезпечити виконання цих заходів.

Повідомляється, що фінансування заходів для організації поховань буде здійснюватися з державного та місцевих бюджетів на відповідний рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагадаємо, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 14 березня оголосила тендер на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища у Фастівському районі Київської області. Очікувана вартість проєкту –1,31 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro. У тендерній документації замовник прописав: друга черга будівництва складатиметься з шести пускових комплексів, які потрібно ввести в експлуатацію до 28 грудня 2026 року. Зокрема, потенційний переможець повинен виготовити і встановити дві стели перед в’їздом до військового цвинтаря; звести 100-метровий флагшток; прокласти мережі водопостачання та каналізації; підвести електропостачання; збудувати крематорій, колумбарні стіни; встановити монументи, №4, №5, №6, №7, №15; влаштувати пішохідні доріжки, центральні, бічні проїзди і пішохідні доріжки між секторами зони поховань; інші роботи.