Головна Київ Новини
search button user button menu button

Уряд затвердив перелік заходів для організації поховань полеглих захисників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Уряд затвердив перелік заходів для організації поховань полеглих захисників
Прощання із захисником України у Кам'янецькій територіальній громаді
фото: Кам'янецька територіальна громада/Facebook

Фінансування поховань захисників здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів на відповідний рік, а також з інших джерел

Кабінет Міністрів України затвердив перелік заходів, пов'язаних з організацією та забезпеченням поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розпорядження Кабміну № 259-р від 25 березня 2025 року.

Перелік заходів, пов’язаних з організацією і забезпеченням проведення поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України включає наступне:

  1. Забезпечення почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, виконували службові обов’язки та приймали присягу на вірність Українському народу.
  2. Відшкодування витрат на безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
  3. Відшкодування витрат на здійснене поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
  4. Організація та надання допомоги на проведення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, та поліцейських, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (відповідно до відомчої належності загиблого (померлого). 
  5. Компенсація матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України на дату загибелі (смерті) військовослужбовця, особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби (відповідно до відомчої належності загиблого (померлого).

Згідно з розпорядженням, міністерствам, обласним та Київській міській державним (військовим) адміністраціям, а також іншим державним органам доручено забезпечити виконання цих заходів.

Повідомляється, що фінансування заходів для організації поховань буде здійснюватися з державного та місцевих бюджетів на відповідний рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагадаємо, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 14 березня оголосила тендер на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища у Фастівському районі Київської області. Очікувана вартість проєкту –1,31 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro. У тендерній документації замовник прописав: друга черга будівництва складатиметься з шести пускових комплексів, які потрібно ввести в експлуатацію до 28 грудня 2026 року. Зокрема, потенційний переможець повинен виготовити і встановити дві стели перед в’їздом до військового цвинтаря; звести 100-метровий флагшток; прокласти мережі водопостачання та каналізації; підвести електропостачання; збудувати крематорій, колумбарні стіни; встановити монументи, №4, №5, №6, №7, №15; влаштувати пішохідні доріжки, центральні, бічні проїзди і пішохідні доріжки між секторами зони поховань; інші роботи.

Читайте також:

Теги: військові поховання Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Днями Мелоні та Зеленський обговорювали план дій для закінчення війни гарантованим миром
Мелоні пропонує поширити 5 статтю НАТО на Україну без надання членства в Альянсі
7 березня, 02:13
Ада Роговцева: Я пам’ятаю ще ту війну. І я не думала, що на мій вік прийде ще одна війна
Легендарна Ада Роговцева знялася у кліпі «Пам’ять» (відео)
11 березня, 16:14
Водій екскаватора Микола виявив невелику амфору
На Миколаївщині бійці тероборони рили окопи і натрапили на сенсаційну археологічну знахідку
16 березня, 15:41
Крадію грозить до восьми років позбавлення волі
Обікрав військового на станції столичної підземки: поліція затримала рецидивіста
15 березня, 10:01
РФ розширює підрозділи для інформаційно-психологічних операцій: що планує
РФ розширює підрозділи для інформаційно-психологічних операцій: що планує
18 березня, 10:52
Після закінчення дії контракту військовослужбовець отримує останню частину грошової винагороди, має право на оформлення пільгової іпотеки, а також право вільного виїзду за кордон
Міноборони роз’яснило, як розпочати службу за контрактом «18-24»
18 березня, 13:41
Ще 22 захисники повернулися додому завдяки заходам поза обмінами
Україна повернула з російського полону 175 захисників
19 березня, 16:14
Поховання кримськотатарського бійця відбулося на кладовищі в Київській області
Через три роки після вбивства росіянами: на Київщині поховали кримськотатарського воїна
19 березня, 22:13
Путін прагне використати переговори, щоб посилити свої політичні і військові позиції
Експосол України в США пояснив, для чого Путіну часткове припинення вогню
22 березня, 20:58

Новини

Уряд затвердив перелік заходів для організації поховань полеглих захисників
Уряд затвердив перелік заходів для організації поховань полеглих захисників
Перед судом постануть четверо чоловіків, які силою забрали у знайомого Land Rover
Перед судом постануть четверо чоловіків, які силою забрали у знайомого Land Rover
Заборгованість за опалення у Києві: як уникнути судових витрат
Заборгованість за опалення у Києві: як уникнути судових витрат
Киянин вигадав, що готується підірвати Південний міст: як його покарали
Киянин вигадав, що готується підірвати Південний міст: як його покарали
Метадон у шкарпетках: справа про постачання наркотиків до столичного СІЗО скерована до суду
Метадон у шкарпетках: справа про постачання наркотиків до столичного СІЗО скерована до суду
В Ірпені дворічна дитина випадково зачинила маму на балконі під час тривоги
В Ірпені дворічна дитина випадково зачинила маму на балконі під час тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
109K
Туреччина і Єгипет можуть видихнути: росіяни знайшли нову країну для відпочинку
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2025
21K
В Японії чоловік, помилково засуджений до смертної кари, отримав рекордну компенсацію
16K
Кремль відмовився оприлюднювати деталі про переговори з США в Ер-Ріяді
14K
Правоохоронці затримали військового, який передав розвіддані спецслужбам РФ

Новини

РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
Вчора, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
Вчора, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
24 березня, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
24 березня, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
24 березня, 08:14

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua