Уряд затвердив перелік заходів для організації поховань полеглих захисників
Фінансування поховань захисників здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів на відповідний рік, а також з інших джерел
Кабінет Міністрів України затвердив перелік заходів, пов'язаних з організацією та забезпеченням поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розпорядження Кабміну № 259-р від 25 березня 2025 року.
Перелік заходів, пов’язаних з організацією і забезпеченням проведення поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України включає наступне:
- Забезпечення почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, виконували службові обов’язки та приймали присягу на вірність Українському народу.
- Відшкодування витрат на безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
- Відшкодування витрат на здійснене поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
- Організація та надання допомоги на проведення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, та поліцейських, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (відповідно до відомчої належності загиблого (померлого).
- Компенсація матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України на дату загибелі (смерті) військовослужбовця, особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби (відповідно до відомчої належності загиблого (померлого).
Згідно з розпорядженням, міністерствам, обласним та Київській міській державним (військовим) адміністраціям, а також іншим державним органам доручено забезпечити виконання цих заходів.
Повідомляється, що фінансування заходів для організації поховань буде здійснюватися з державного та місцевих бюджетів на відповідний рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.
Нагадаємо, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 14 березня оголосила тендер на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища у Фастівському районі Київської області. Очікувана вартість проєкту –1,31 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro. У тендерній документації замовник прописав: друга черга будівництва складатиметься з шести пускових комплексів, які потрібно ввести в експлуатацію до 28 грудня 2026 року. Зокрема, потенційний переможець повинен виготовити і встановити дві стели перед в’їздом до військового цвинтаря; звести 100-метровий флагшток; прокласти мережі водопостачання та каналізації; підвести електропостачання; збудувати крематорій, колумбарні стіни; встановити монументи, №4, №5, №6, №7, №15; влаштувати пішохідні доріжки, центральні, бічні проїзди і пішохідні доріжки між секторами зони поховань; інші роботи.
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