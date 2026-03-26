Wizz Air повертається в Україну? Компанія прокоментувала чутки про відновлення польотів

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Wizz Air повертається в Україну? Компанія прокоментувала чутки про відновлення польотів
Wizz Air заявила, що не може відновити діяльність в Україні через війну та закритий повітряний простір
Раніше компанія опублікувала в Instagram допис із повідомленням: «Україно, ми повертаємось додому»

Угорська авіакомпанія Wizz Air прокоментувала своє повідомлення в соцмережах про «повернення в Україну». Він повʼязаний із рекламною кампанією з набору персоналу і просування «кар’єрних можливостей» для українців. Водночас про відновлення польотів не йдеться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням відповідь компанії на запит «Суспільного».

Раніше Wizz Air в Instagram запустила рекламну кампанію із повідомленням: «Україно, ми повертаємось додому». Посилання в цьому оголошенні веде до форми подачі заявки на участь у віртуальній інформаційній сесії для пілотів.

Wizz Air повертається в Україну? Компанія прокоментувала чутки про відновлення польотів фото 1

«Єдиною метою цієї кампанії було просування кар’єрних можливостей у Wizz Air для громадян України, адже ми й надалі прагнемо підтримувати розвиток української цивільної авіації. Кампанія в жоден спосіб не мала на меті створити враження про (негайне) відновлення польотів до чи з України», – зазначено в повідомленні.

 Водночас Wizz Air визнала, що з огляду на війну в Україні та закритий повітряний простір не може відновити діяльність. «Щиро перепрошуємо за можливі непорозуміння, до яких могла призвести наша кампанія. Усі матеріали вже вилучені з наших платформ. Ми переглянемо їхній зміст, щоб у майбутньому забезпечити максимально чітку комунікацію та уникнути подібних ситуацій», – повідомив авіаперевізник.

Нагадаємо, європейські бюджетні авіакомпанії оголосили про готовність до масштабного повернення в Україну після відкриття повітряного простору. У галузі очікують різке зростання туризму, збільшення пасажиропотоку та швидке відновлення мобільності всередині країни.

Одним з перших детальний план відновлення польотів представив угорський лоукостер Wizz Air. У компанії заявили, що готові розмістити в Україні 15 літаків протягом двох років після завершення бойових дій, а у перспективі семи років – до 50 бортів.

Штрафи на пів мільярда гривень: стало відомо, за що Нацбанк найчастіше карає фінустанови
Wizz Air повертається в Україну? Компанія прокоментувала чутки про відновлення польотів
Wizz Air повертається в Україну? Компанія прокоментувала чутки про відновлення польотів
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
Металурги та гірники закликали до пошуку рішень щодо винятків по екологічному миту CBAM для України
Головна бізнес-подія весни. Все, що треба знати про Business Wisdom Summit 2026
Фінансовий дисбаланс балансуючого ринку підриває розвиток маневрової генерації та накопичувачів – ЗМІ 

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
