Ціновий перелом: коли українська картопля стане дешевшою за імпортну

Експерт НААН прогнозує різке зниження вартості вітчизняного овочу вже найближчими тижнями

Наприкінці травня українська молода картопля коштує майже вдвічі дорожче за імпортну. Водночас вітчизняний овоч суттєво виграє за якістю та свіжістю, а вже в середині червня ситуація з цінниками на ринках та в супермаркетах має кардинально змінитися на користь українського виробника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директора Інституту картоплярства НААН Миколу Фурдигу.

За словами Миколи Фурдиги, ту продукцію, яку зараз масово завозять до України з-за кордону, не зовсім коректно називати справжньою молодою картоплею. Микола Фурдига пояснив, що класичний молодий овоч має потрапляти на кухонний стіл фактично одразу після викопування – максимум протягом тижня, поки його тонка шкірка ще легко зчищається навіть пальцями.

Натомість імпортний товар долає логістичні маршрути значно довше. Через тривале транспортування та зберігання овоч неминуче втрачає всі характерні органолептичні ознаки дійсно молодої картоплі.

Нині рання імпортна продукція надходить до нас переважно з Азербайджану, Узбекистану та інших держав Центральної Азії. Завдяки специфічним кліматичним умовам сезон збору в цих регіонах стартує значно раніше, тому їхня продукція встигає потрапити на полиці швидше і залишається порівняно дешевшою навіть з урахуванням витрат на доставку. Наразі азійська картопля продається в середньому по 50–60 грн за кг.

На противагу імпорту, українська молода картопля наприкінці травня утримує досить високу планку – від 100 до 130 грн за кг. Очільник Інституту картоплярства НААН заспокоює: така ситуація є суто сезонною та короткотривалою.

Висока вартість вітчизняного овочу зумовлена тим, що зараз на ринку переважає виключно теплична продукція. Собівартість її вирощування в закритому ґрунті є значно вищою через витрати на енергоносії, спеціальні субстрати та обслуговування теплиць, що безпосередньо впливає на кінцеву роздрібну ціну.

Злам цінового тренду відбудеться вже найближчими тижнями. За прогнозами експерта, географія та методи вирощування швидко розширюватимуться.

На початок червня на ринку масово з’явиться перша грунтова картопля, яку дбайливі господарі вирощували під агроволокном та спеціальною плівкою. Це спровокує першу хвилю зниження цін. У середині червня очікується масове надходження повноцінної відкритої польової продукції з південних та центральних областей України.

Саме в середині першого місяця літа українська картопля впевнено стане дешевшою за будь-яку імпортну. Микола Фурдига наголошує, що українські споживачі свідомо готові чекати на масовий збір нашого врожаю.

«Все-таки люди чекають на українську картоплю, тому що вона якісніша і фактично йде з поля до столу», – підсумував науковець.

Нагадаємо, у столичних супермаркетах з’явилася перша молода картопля, проте її вартість дивує покупців. Імпортний овоч із Єгипту наразі коштує 38,99 грн за кілограм, тоді як за українську картоплю просять 79,99 грн за кг, і це ще – за акційною ціною. Регулярний же цінник на вітчизняний продукт сягає 114 грн за кг. На таку разючу різницю в ціні звернув увагу киянин Олександр Ретивов, який поділився своїми спостереженнями в соцмережах