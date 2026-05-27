«Укрнафта» у першому кварталі наростила продажі пального на 49%

Проливи бензинів збільшилися на 31%, а дизельного пального – на 75%

У першому кварталі 2026 року «Укрнафта» збільшила продажі світлих нафтопродуктів на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, проливи бензинів зросли на 31%, дизельного пального – на 75%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт наглядової ради компанії.

Як зазначається, попри війну, пошкодження інфраструктури й складні умови роботи «Укрнафта» зберігає стабільність операційної діяльності та продовжує розвиток виробничого й роздрібного напрямів. За словами голови правління компанії Богдана Кукури, попри обстріли й пошкодження інфраструктури «Укрнафті» вдалося зберегти обсяги видобутку вуглеводнів на рівні першого кварталу 2025 року.

Додатковий ефект від капітальних ремонтів свердловин, заходів з інтенсифікації, оптимізації та гідророзривів пласта забезпечив 22 тис. т додаткового видобутку нафти й 8,2 млн куб. м газу.

Під час робочої поїздки члени наглядової ради також відвідали виробничі підрозділи компанії на заході України, де окремі активи продемонстрували приріст видобутку: +5% по нафті й +9% по газу. «Загалом компанія демонструє фінансову стійкість, адаптується до зовнішніх викликів і продовжує забезпечувати стабільну роботу навіть в умовах постійних атак на інфраструктуру», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, станом на 27 травня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 76,70 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 87,35 грн за літр.

Українські мережі АЗС оновили ціни на пальне. Частина операторів залишила вартість без змін, водночас окремі мережі знизили ціни на бензин А-92, А-95, А-95+, А-100, дизельне пальне та ДП+ приблизно на 1 грн за літр. Також деякі оператори зменшили вартість автогазу на 2 грн, а ще частина АЗС – приблизно на 1 грн за літр.

З 20 березня українці можуть отримати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становить 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз. Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі.

Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Рішення було ухвалено через збереження високих цін на пальне та активне використання програми українцями. З 1 травня максимальна сума компенсації – до 500 грн на місяць на одного користувача – це відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників.

Очільник Мінекономіки Олексій Соболев зауважив, що Кабінет міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.