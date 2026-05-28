Скільки коштуватиме черешня в Україні цього літа: прогноз експертки з садівництва

Незважаючи на примхи весняної погоди, український ринок черешні влітку буде надійно забезпечений продукцією вітчизняного виробництва. У сезон масового збору врожаю цінники на улюблену літню ягоду мають стабілізуватися і триматися в межах 100–150 грн за кг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на завідувачку селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН, докторку сільськогосподарських наук Олену Кіщак.

Олена Кіщак зазначає, що Україна традиційно входить до числа помітних і вагомих виробників черешні у світі. За її словами, у період активного надходження вітчизняної ягоди ціна зазвичай стабілізується на рівні $2–3 за кг – подібна ситуація щорічно спостерігається в Туреччині, яка є найбільшим світовим виробником цього сегмента.

Фахівчиня пояснює, що погодні аномалії цього року хоч і вплинули на частину плодоовочевих культур, проте для черешневих садів наслідки виявилися абсолютно не критичними. В окремих регіонах виробникам навіть вдалося повністю уникнути серйозних весняних заморозків.

Після тимчасової втрати частини виробництва в Криму та внаслідок окупації традиційних садів Запорізької й Херсонської областей (зокрема, знаменитої Мелітопольської черешні), ключовими регіонами вирощування стали Одеська та Дніпропетровська області. Дані місцевих фермерських господарств підтверджують: критичних втрат від похолодань немає, тож внутрішній ринок буде насиченим.

Коментуючи нинішні космічні ціни на ранню черешню, які шокують покупців в Одесі та інших великих містах, експертка закликала не панікувати. Зараз на полицях переважає чистий імпорт із преміальних садів Іспанії. На місцевому роздрібному ринку така продукція може коштувати від 1,8 до 2,5 тис. грн за кг.

Олена Кіщак пояснює це європейськими реаліями, зокрема в країнах Євросоюзу перша рання черешня продається в середньому по €25 за кг. Остаточний цінник в Україні формується виключно з урахуванням складної міжнародної логістики, митних платежів та чималих торговельних націнок супермаркетів.

Водночас ринок уже демонструє перші ознаки деескалації цін завдяки іншим імпортерам. Наприклад, грецька черешня на київському гуртовому ринку «Столичний» наприкінці травня продавалася значно дешевше – приблизно по 1–1,3 тис. грн за кг, що чітко вказує на поступове зниження прайсів у міру розширення пропозиції.

Окремо представниця НААН наголошує, що вітчизняні продавці під час формування літніх цін будуть змушені орієнтуватися насамперед на реальну купівельну спроможність українців. Оскільки черешня – це продукт, який дуже швидко псується і не може довго лежати на складах, загальне ціноутворення моментально підлаштується під реальний попит гаманців громадян.

Експертка закликала згадати минулий сезон, коли весною в медіапросторі також активно нагнітали паніку щодо дефіциту та шаленого подорожчання кісточкових культур. Проте у підсумку українські аграрії повністю забезпечили країну якісною ягодою, а ціни влітку комфортно коливалися в межах 75–150 грн за кг. Це дозволило звести до мінімуму потребу в закупівлі великих обсягів імпорту з Туреччини та Узбекистану.

Нагадаємо, наприкінці травня українська молода картопля коштує майже вдвічі дорожче за імпортну. Водночас вітчизняний овоч суттєво виграє за якістю та свіжістю, а вже в середині червня ситуація з цінниками на ринках та в супермаркетах має кардинально змінитися на користь українського виробника.

Польський нафтогазовий гігант готується придбати частку в «Укрнафті»
