Три європейські лоукостери готові відновити польоти в Україну після відкриття неба

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Три європейські лоукостери готові відновити польоти в Україну після відкриття неба
Відновлення польотів в Україну стане можливим після безпечного неба та відкриття аеропортів
фото: Gridpoint Cousulting

Ryanair, Wizz Air та EasyJet заявили про готовність швидко відновити рейси в Україну після відкриття повітряного простору та підписання «мирної угоди»

Європейські лоукостери Ryanair, Wizz Air та EasyJet заявили про готовність швидко відновити польоти в Україну після підписання «мирної угоди» та відкриття українського повітряного простору. Про це повідомляє Financial Times.

Авіакомпанії очікують різке зростання попиту на рейси через повернення громадян, масштабну відбудову країни та інтерес туристів.

Як зазначило ЗМІ, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну одним із найбільших іноземних авіаперевізників в Україні була угорська авіакомпанія Wizz Air. У 2021 році вона виконала понад 5 тис. рейсів до країни, поступаючись лише російському «Аерофлот» та українській чартерній групі Windrose.

Керівник Wizz Air Йожеф Вараді повідомив, що після відкриття повітряного простору України авіакомпанія планує швидко відновити роботу, розмістивши спочатку 15 літаків, а за сім років – до 50.

Вараді відзначив, що відкриття українського ринку створює «значну можливість» для авіакомпаній. Крім повернення українців та масштабної відбудови країни, очікується зростання туристичного потоку у «поствоєнний період». Він порівняв перспективи України з напливом відвідувачів після падіння Берлінської стіни.

Ірландська авіакомпанія Ryanair також заявила про готовність швидко відновити польоти. Генеральний директор Едді Вілсон повідомив, що за умови безпечного неба компанія відкриє продаж квитків вже через два тижні. До війни Ryanair перевозила понад 1,5 млн пасажирів на маршрутах до Києва, Львова та Одеси, а після відкриття ринку планує збільшити цей показник до 4 млн.

Представники Ryanair вже відвідали ключові українські аеропорти. У компанії наголошують, що завдяки 95 базам по всій Європі нові рейси можна запустити оперативно, без перебудови всієї мережі.

Нагадаємо, що британський лоукостер EasyJet також готовий відновлювати польоти в Україну. Генеральний директор Кентон Джарвіс вважає, що після війни країна може стати «найбільшим будівельним проєктом Європи».

Він додав, що технічно відновлення авіадиспетчеризації можливе досить швидко, але ключовим фактором буде стан аеропортів та інфраструктури. На відміну від Wizz Air та Ryanair, EasyJet поки не планує базувати літаки в Україні найближчим часом.

