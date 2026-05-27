Samsung, LG та Hyundai можуть відкрити виробництва в Україні: Віталій Кім розкрив деталі переговорів

Христина Жиренко
Віталій Кім зазначив, що мета його візиту до Південної Кореї — залучити інвесторів та представити Україну як майданчик для локалізації виробництв

Південнокорейські технологічні гіганти Samsung, LG, Hyundai та KIND можуть долучитися до масштабних проєктів із відбудови української інфраструктури, енергетики та суднобудування. Про деталі закордонного візиту та підписаний меморандум із HD Hyundai  голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів на пресконференції в Медіацентрі Україна.

Загалом під час Asian Leadership Conference у Сеулі очільник області провів зустрічі на найвищому рівні з керівництвом понад 15 компаній – світових лідерів, презентувавши їм можливості для локалізації виробництв в Україні.

«Я хочу, щоб корейські технології працювали в Україні. Основна ідея візиту – представити нашу державу як майданчик для інвестицій, щоб партнери могли розвивати свій бізнес, використовувати свої податки та розвиватися разом із нами, перш за все з технологічної точки зору», – наголосив Кім.

За словами очільника Миколаївщини, залучення іноземних партнерів такого масштабу та локалізація їхніх потужностей в Україні наразі є єдиним реальним шляхом для стрімкого підвищення ВВП країни. Кім висловив сподівання, що завдяки відкриттю нових підприємств та інтеграції передових азійських технологій цей економічний показник може продемонструвати двозначне зростання. 

Експериментальні дороги та індустріальні парки

В ОВА зазначають, що системна робота з Південною Кореєю триває з 2023 року і вже перейшла у практичну площину. Зокрема, іноземні фахівці протестували українські промислові відходи для дорожнього будівництва.

«Ми передавали корейським партнерам зразки шламу, який накопичується в Україні. Вони зробили експериментальну частину дороги, вона відстояла рік і показала гарний результат. Зараз чекаємо на сертифікацію, щоб запустити це в Миколаївській області як експериментальний екологічний та фінансово вигідний проєкт», – поділився голова ОВА.

Крім того, корейську сторону залучають до розвитку портової логістики. Корпорація Posco International вже володіє зерновим терміналом у Миколаєві. Інвесторам пропонують майданчик найбільшого індустріального парку регіону, що керується міжнародним оператором.

Наразі ОВА спільно з Фондом держмайна та профільними міністерствами фіналізує дорожню карту для відправки офіційних запитів у Сеул. Один із стратегічних проєктів розрахований на 15 років. Першим кроком стане обмін студентами та викладачами для підготовки фахівців, які працюватимуть на майбутніх спільних підприємствах.

Бар'єри безпеки та конкуренція регіонів

На заваді негайному старту великих інвестицій наразі стоїть війна та урядова заборона Південної Кореї на в'їзд своїх громадян до України. Втім, Кім підкреслив: розробка передпроєктної документації триває до півтора року, тому починати підготовку необхідно вже зараз. 

Коментуючи спроможність прифронтового регіону конкурувати за азійський капітал з іншими областями України, Віталій Кім зробив акцент на створенні умов безпеки для бізнесу та прозорості:

«Ніхто не відміняв мотивацію керівництва і ставлення до бізнесу. У нас «білий» бізнес – це священна корова, до якої не можна підходити, їй треба допомагати всіляко. Тому навіть українські підприємства переїжджають до нас, бо створено умови: прозорість, толерантність, підконтрольність і звітність», – підсумував Віталій Кім.

У перспективі голова ОВА також планує вивчати ринки країн Балтії та арабського світу для залучення технологій у будівництво та енергетичну інфраструктуру.

