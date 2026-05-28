Польський нафтогазовий гігант готується придбати частку в «Укрнафті»

Orlen є одним із головних постачальників пального в Україну і, за словами гендиректора компанії, хоче зміцнювати цю позицію

Польська нафтогазова група Orlen зацікавлена у збільшенні своєї присутності на українському ринку та розглядає можливість придбання частки в «Укрнафті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента компанії Іренеуша Фанфари.

«Ми почали розмову про можливість нашої участі в «Укрнафті». Ми перебуваємо в процесі як один із партнерів. Чи буде це зобов’язання і яким воно буде – це питання переговорів з українською стороною», – каже він.

За словами Фанфари, український ринок є стратегічно важливим для групи, зокрема для нафтопереробного заводу в литовських Можейках, який реалізує в Україні близько 18% своєї продукції.

«Ми віримо, що війна закінчиться і що переможницею стане Україна. Ми хотіли б брати участь у цьому ринку більше, ніж зараз. Ми є одним з основних партнерів, які постачають паливо в Україну, і хотіли б зміцнити цю позицію», – наголосив очільник компанії.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року «Укрнафта» збільшила продажі світлих нафтопродуктів на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, проливи бензинів зросли на 31%, дизельного пального – на 75%.

Як зазначається у звіті наглядової ради компанії, попри війну, пошкодження інфраструктури й складні умови роботи «Укрнафта» зберігає стабільність операційної діяльності та продовжує розвиток виробничого й роздрібного напрямів. За словами голови правління компанії Богдана Кукури, попри обстріли й пошкодження інфраструктури «Укрнафті» вдалося зберегти обсяги видобутку вуглеводнів на рівні першого кварталу 2025 року.

Додатковий ефект від капітальних ремонтів свердловин, заходів з інтенсифікації, оптимізації та гідророзривів пласта забезпечив 22 тис. т додаткового видобутку нафти й 8,2 млн куб. м газу.