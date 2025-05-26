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The Economist проаналізував, скільки «шахедів» за ніч у майбутньому може випускати РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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The Economist проаналізував, скільки «шахедів» за ніч у майбутньому може випускати РФ
Ефективність радіоелектронної боротьби проти оновлених «шахедів» знижується
фото: Армія inform

Завдяки модернізації виробництва, окупанти скоротили терміни виготовлення «шахедів» з місяця до трьох днів

Після серії інтенсивних нічних атак на Україну західні медіа Почали вивчати потенціал Росії до подальшого нарощування повітряного терору. Зокрема, The Economist повідомляє, що Москва здатна значно збільшити кількість одночасно запущених дронів та ракет, передає «Главком».

За даними видання, нещодавно Росія застосувала рекордну кількість безпілотників – близько 300 за одну ніч. Проте аналітики попереджають: це далеко не межа. Завдяки модернізації виробництва, окупанти скоротили терміни виготовлення «шахедів» з місяця до трьох днів, а українська розвідка має докази планів підняти виробництво до 500 дронів на добу. Така потужність створює реальну загрозу масованих атак до тисячі безпілотників одночасно.

Журналісти зазначають, що ефективність радіоелектронної боротьби проти оновлених «шахедів» знижується. Нові моделі безпілотників здатні підключатися до українських мобільних мереж, а їхнє управління здійснюється через боти у Telegram, які передають координати та відео в реальному часі операторам.

На тлі загрози Київ потребує суттєвого посилення протиповітряної оборони. Однак США поки що не надали дозволу на закупівлю ЗРК Patriot і не схвалили ліцензію на їх виробництво.

The Economist підкреслює: Україні, ймовірно, доведеться сформувати стратегію виживання, яка об’єднає протиповітряну оборону з активними діями в небі та засобами стримування агресора.

Нагадаємо, Росія оснащує дрони-камікадзе типу «Шахед» новим видом бойової частини.

Зазначається, що від початку 2025 року у будові дронів розвідники зафіксували такі зміни:

  • новий вид бойової частини вагою 90 кг;
  • польотний контролер, блок розподілу потужності та акумуляторну батарею перенесено з носової частини у хвостову;
  • у конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.

На завадозахищеній восьмиканальній CRP-антені супутникової навігації з круговим розміщенням периферійних патч-антен виявлено стікер із маркуванням китайською та англійською мовами «Agricultural equipment parts», а також номером, що вказує на виробництво у 2024 році», – кажуть у розвідці.

За даними ГУР, Росія все частіше використовує китайську продукцію, щоб замінити компоненти з США та Євросоюзу. Зокрема, у CRP-антені одну зі схем виробництва США замінили на ту, яку виробляють у Китаї. Відомо також, що безпілотники отримали нові серії – «Ъ» і «КЦ».

До слова, в Україні розробили новий багатоцільовий ударний дрон «Батяр», здатний долати відстань понад 800 км. БпЛА виготовляє українська компанія DeepStrikeTech. Про це повідомляє Главком з посиланням на «Мілітарний».

Зазначається, що спершу «Батяр» розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, але з часом його можливості було розширено. Дрон можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон-камікадзе.

Ударний безпілотник «Батяр» із бензиновим двигуном у версії для далекобійних операцій несе бойову частину масою 18 кг.

Теги: росія безпілотник

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